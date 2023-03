Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo investigan un incidente reportado en Manatí en el que familiares encontraron el cuerpo de una mujer de 41 años en el baño de su residencia, confirmó el director de dicha división, el teniente Carlos Vélez Hernández.

La Comandancia de Arecibo del Negociado de la Policía indicó que la llamada reportando la muerte de la fémina, cuya identidad no ha sido revelada, se recibió en la mañana de hoy, sábado. La escena se ubica en una residencia en las parcelas La Luisa de Manatí.

Vélez Hernández dijo a El Nuevo Día que el fiscal de turno se encuentra de camino a la escena pero, preliminarmente, los agentes que llegaron a la residencia no encontraron señales de violencia.

“Ya el fiscal de turno va de camino, pero los oficiales en la escena me indicaron, preliminarmente, que el cuerpo de la mujer no presenta señales de violencia. Hasta ahora, con la información que tenemos, no se trata de un asesinato, pero se llevará a cabo una investigación de rigor como si se tratase de un asesinato”, subrayó Vélez Hernández.

El director del CIC de Arecibo añadió, preliminarmente, el cuerpo de la mujer fue encontrado por su hija.