Lorenzo Delgado Torres, mejor conocido en las redes sociales como “El León Fiscalizador”, denunció en la noche de ayer, martes, haber sido víctima de un ataque por parte de un hombre mientras realizaba un trabajo investigativo en el municipio de Ponce.

Según la querella de Delgado Torres, el incidente fue reportado a la Policía a las 10:29 p.m. del martes a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 y ocurrió a las afueras de un establecimiento de comida rápida ubicado en la marginal By Pass del mencionado municipio.

El León Fiscalizador alegó que se encontraba en el lugar ejecutando “un trabajo investigativo” cuando llegó un hombre que lo agredió en diferentes partes del cuerpo con sus manos. Afirmó que puede identificar al individuo.

El León Fiscalizador se expresó sobre el incidente en su página de Facebook y alegó que la hija del hombre también lo agredió. Sostuvo, además, que el atacante es un comerciante de Ponce.

“Mientras yo estaba volando mi dron ahí, llegó un ‘Billy Joe’ con su hija, escuchen bien qué clase de padre, es una escoria, porque sabe que tengo el dron en el aire, no lo puedo dejar caer, y se aprovechó de eso”, denunció. “Su hija también fue parte de esto”.

La persona, presuntamente, también le causó daños al equipo de grabaciones del hombre de 45 años. La propiedad fue valorada por el querellante en cerca de $3,700.

“Te ‘chavaste’, porque quedaste grabado. Y voy a ir contigo hasta el final. Porque gente como tú, no queremos en este pueblo, escorias como tú no queremos en este pueblo, comerciantes como tú no queremos en este pueblo”, agregó.

Delgado Torres recibió asistencia médica en el Hospital San Lucas, donde se le identificaron rasguños y abrasiones en diferentes partes del cuerpo, según la querella.

Al lugar de los hechos se personaron agentes adscritos al Precinto Ponce Oeste. Este caso está siendo investigado por el agente Benjamín Torres. Delgado Torres fue citado para una fecha posterior.

La figura del León Fiscalizador tomó relevancia en el 2020, cuando reveló en sus redes sociales que el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) mantuvo un almacén en Ponce con suministros sin repartir después de los sismos registrados en el suroeste de la isla.