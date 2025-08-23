En etapa de enfriamiento: continúan labores para extinguir “focos activos” en planta de reciclaje

( Negociado del Cuerpo de Bomberos )

Más de 24 horas después de que se desatara un voraz incendio en una planta de reciclaje en Gurabo, los bomberos continúan trabajando en la etapa de enfriamiento y en la extinción de focos activos.

Así lo informó a El Nuevo Día la portavoz de prensa del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario.

“Al momento, se están removiendo los escombros. Hay puntos calientes todavía. Pero es en ciertos focos y se continúa trabajando para extiguirlos”, explicó Rosario.

Informó, además, que la carretera 189, a la altura del centro de llamadas Atento, continúa cerrada como parte de las medidas de seguridad adoptadas para atender el incidente.

Sin embargo, señaló que las autoridades evalúan su reapertura al tránsito. La Policía, por su parte, sugirió a los conductores utilizar rutas alternas, como la carretera PR-32.

De igual forma, un carril de la PR-30 se mantiene cerrado debido a los equipos y los camiones cisterna. Rosario indicó que, a esta hora, el tránsito en esa zona está fluyendo.

Fue a eso de las 6:43 a.m. del viernes cuando personal de Bomberos fue alertado sobre el incendio que consumió a la planta de reciclaje IFCO Recycling, en la colindancia de Caguas y Gurabo.

En entrevista radial (WKAQ - 580 AM), el comisionado de Bomberos, Josué Piñeiro Torres, sostuvo ayer, viernes, que se trataba de una recicladora de metales y de vehículos chatarra, por lo que anticipó que la extinción del incendio tardaría “bastante”.

A las 11:00 a.m., el comisionado aseguró que el siniestro fue contenido. Sin embargo, en horas de la noche, los bomberos aún batallaban contra las llamas para extinguirlo.

Ante la inmensa cantidad de humo asociada al fuego, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar las medidas de seguridad necesarias.

Una de las instituciones que se acogió a esa recomendación fue el recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez, que ubica cerca de la recicladora.

La administración de la universidad indicó que las clases serían impartidas de forma remota. Este sábado, también serán ofrecidas a distancia.

Una vez el incendio sea extinguido, dará inicio la investigación para determinar qué lo provocó. Rosario explicó que la pesquisa será liderada por el “fire marshal” en unión con la Oficina de Explosivos de la Uniformada.

Bomberos municipales de Trujillo Alto, Cidra, Juncos, Las Piedras y Gurabo, San Juan han trabajado en las labores de extinción junto con otras unidades.