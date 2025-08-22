Reportan incendio en planta de reciclaje en Gurabo

Bomberos intentan extinguir un incendio de grandes proporciones que se desató este viernes en la planta de reciclaje IFCO en Gurabo.

La portavoz del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario, indicó a El Nuevo Día que bomberos de Gurabo y Caguas, se encuentran en la escena junto con un camión cisterna.

“Se van a mover más unidades hacia allá”, aseguró.

Por su parte, en entrevista radial con WKAQ-580, el jefe de Bomberos, el comisionado Josué Piñeiro Torres, sostuvo que el siniestro fue reportado a las 6:43 a.m.

“Eso allí es una recicladora de metales, incluyendo vehículos de motor que son chatarra”, precisó el comisionado.

“Los bomberos están en el lugar tirando agua y todo. Estamos en esa etapa inicial de apagar el incendio (...) Es un incendio que puede tardar bastante en apagarlo ya que son vehículos que tienen gomas y muchos plásticos. Tenemos que trabajar con eso”, explicó.

Agregó que unidades de Humacao y Hato Rey, así como bomberos municipales de Gurabo y Juncos trabajan en las labores de extinción. Sostuvo que, a su vez, cuentan con varios camiones cisterna.

Al momento, se desconoce qué provocó el siniestro y, por ahora, no se han reportado heridos.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) también ofrece apoyo.