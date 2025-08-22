Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
22 de agosto de 2025
82°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan incendio en planta de reciclaje en Gurabo

Al momento, no se han registrado heridos

22 de agosto de 2025 - 7:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un conductor compartió a El Nuevo Día un vídeo de la magnitud del fuego en una planta de reciclaje en Gurabo.
Un conductor compartió a El Nuevo Día un vídeo de la magnitud del fuego en una planta de reciclaje en Gurabo. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Bomberos intentan extinguir un incendio de grandes proporciones que se desató este viernes en la planta de reciclaje IFCO en Gurabo.

RELACIONADAS

La portavoz del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario, indicó a El Nuevo Día que bomberos de Gurabo y Caguas, se encuentran en la escena junto con un camión cisterna.

“Se van a mover más unidades hacia allá”, aseguró.

Por su parte, en entrevista radial con WKAQ-580, el jefe de Bomberos, el comisionado Josué Piñeiro Torres, sostuvo que el siniestro fue reportado a las 6:43 a.m.

“Eso allí es una recicladora de metales, incluyendo vehículos de motor que son chatarra”, precisó el comisionado.

“Los bomberos están en el lugar tirando agua y todo. Estamos en esa etapa inicial de apagar el incendio (...) Es un incendio que puede tardar bastante en apagarlo ya que son vehículos que tienen gomas y muchos plásticos. Tenemos que trabajar con eso”, explicó.

Agregó que unidades de Humacao y Hato Rey, así como bomberos municipales de Gurabo y Juncos trabajan en las labores de extinción. Sostuvo que, a su vez, cuentan con varios camiones cisterna.

Al momento, se desconoce qué provocó el siniestro y, por ahora, no se han reportado heridos.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) también ofrece apoyo.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Tags
Breaking NewsIncendiosGuraboPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 22 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: