En Morovis: investigan asesinato de un hombre frente a una casa rodante

Un hombre fue asesinado este miércoles en un incidente registrado en la carretera 137, en el kilómetro 10.9, cerca del Cementerio Nacional de Morovis.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona muerta.

La teniente Francheska Barreto, directora de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, indicó a El Nuevo Día que el cuerpo del hombre, quien presentaba heridas de proyectil de bala, fue hallado frente a una casa rodante.

De momento, las autoridades desconocen las circunstancias que rodean los hechos.