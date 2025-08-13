Opinión
13 de agosto de 2025
En Morovis: investigan asesinato de un hombre frente a una casa rodante

El incidente ocurrió cerca del Cementerio Nacional del municipio

13 de agosto de 2025 - 11:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado este miércoles en un incidente registrado en la carretera 137, en el kilómetro 10.9, cerca del Cementerio Nacional de Morovis.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona muerta.

La teniente Francheska Barreto, directora de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, indicó a El Nuevo Día que el cuerpo del hombre, quien presentaba heridas de proyectil de bala, fue hallado frente a una casa rodante.

De momento, las autoridades desconocen las circunstancias que rodean los hechos.

Agentes del CIC de Arecibo investigan el incidente.

