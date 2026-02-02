Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran a víctima de asesinato con golpe en la cabeza

La Policía indicó que se trata de un hombre de 49 años

2 de febrero de 2026 - 7:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 44 asesinatos en lo que va de este año, 10 menos que los 54 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía busca esclarecer el asesinato de un hombre encontrado en la tarde de este domingo en Cataño.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de la 1:55 p.m., en el residencial Juana Matos.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades “sobre un caso médico”, indicó la Uniformada en comunicado de prensa.

Agregó que, al llegar los agentes y hacer entrevistas, “se alegó que un hombre identificado por familiares como Amparo Centeno Alvares, de 49 años, fue encontrado en el área del suelo detrás del edificio 56 del residencial con un golpe en la cabeza”.

Fue transportado en un vehículo personal hasta una institución hospitalaria, donde certificaron su muerte.

“El cuerpo no presentaba heridas abiertas”, apuntó la Policía.

“Al momento se desconoce el móvil de los hechos, los cuales están en investigación, y no se ha reportado el arresto de alguna persona en relación con los mismos”, agregó.

El policía municipal Carlos Lafontaine, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, bajo la supervisión del sargento Jesús Alicea, y la fiscal Isabel Lafontaine, tienen a cargo la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 44 asesinatos en lo que va de este año, 10 menos que los 54 registrados a la misma fecha en el 2025.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
