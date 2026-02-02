Encuentran a víctima de asesinato con golpe en la cabeza

La Policía busca esclarecer el asesinato de un hombre encontrado en la tarde de este domingo en Cataño.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de la 1:55 p.m., en el residencial Juana Matos.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades “sobre un caso médico”, indicó la Uniformada en comunicado de prensa.

Agregó que, al llegar los agentes y hacer entrevistas, “se alegó que un hombre identificado por familiares como Amparo Centeno Alvares, de 49 años, fue encontrado en el área del suelo detrás del edificio 56 del residencial con un golpe en la cabeza”.

Fue transportado en un vehículo personal hasta una institución hospitalaria, donde certificaron su muerte.

“El cuerpo no presentaba heridas abiertas”, apuntó la Policía.

“Al momento se desconoce el móvil de los hechos, los cuales están en investigación, y no se ha reportado el arresto de alguna persona en relación con los mismos”, agregó.

El policía municipal Carlos Lafontaine, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, bajo la supervisión del sargento Jesús Alicea, y la fiscal Isabel Lafontaine, tienen a cargo la pesquisa.