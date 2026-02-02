Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan el hallazgo de un cuerpo calcinado en Río Grande

El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Río Grande

2 de febrero de 2026 - 7:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 44 asesinatos en lo que va de este año, 10 menos que los 54 registrados a la misma fecha en el 2025. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo calcinado de una persona fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo, en Río Grande.

El caso fue reportado a eso de las 10:42 p.m., en los predios de la antigua escuela Lola Millán, ubicada en la carretera PR-956.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al cuartel de distrito de Río Grande alertó a los uniformados sobre detonaciones cerca de la PR-66.

Después de que el personal de Bomberos de Río Grande extinguieran el incendio, “se pudo observar en el terreno un cuerpo calcinado. El occiso no ha sido identificado”, indicó la Policía, en comunicado de prensa.

El agente Edelmiro Lebrón, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, y la fiscal Félix Sánchez se hicieron cargo del caso.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 44 asesinatos en lo que va de este año, 10 menos que los 54 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinatosRío Grande
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: