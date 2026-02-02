Investigan el hallazgo de un cuerpo calcinado en Río Grande
El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Río Grande
2 de febrero de 2026 - 7:01 AM
2 de febrero de 2026 - 7:01 AM
El cuerpo calcinado de una persona fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo, en Río Grande.
El caso fue reportado a eso de las 10:42 p.m., en los predios de la antigua escuela Lola Millán, ubicada en la carretera PR-956.
De acuerdo con la información preliminar, una llamada al cuartel de distrito de Río Grande alertó a los uniformados sobre detonaciones cerca de la PR-66.
Después de que el personal de Bomberos de Río Grande extinguieran el incendio, “se pudo observar en el terreno un cuerpo calcinado. El occiso no ha sido identificado”, indicó la Policía, en comunicado de prensa.
El agente Edelmiro Lebrón, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, y la fiscal Félix Sánchez se hicieron cargo del caso.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 44 asesinatos en lo que va de este año, 10 menos que los 54 registrados a la misma fecha en el 2025.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: