Encuentran cigarrillo de marihuana dentro de la cartuchera de una menor en Toa Alta
Personal de la escuela encontró el presunto cigarrillo
14 de octubre de 2026 - 4:18 PM
14 de octubre de 2026 - 4:18 PM
La Policía Municipal de Toa Alta detuvo a un hombre que supuestamente dejó un cigarillo de marihuana dentro de la cartuchera de su hija de seis años, quien se encontraba en una escuela en el mencionado municipio.
El comisionado de la Policía Municipal, Julio Cantre explicó a El Nuevo Día que tras realizar pruebas al cigarrillo ocupado “arrojó positivo a marihuana” y se procedió a detener al padre de la menor por los hechos.
“En horas de la mañana aparentemente pidieron unos materiales de la escuela y ahí es donde se da el hallazgo... Ella se lo entrega a su maestra recurso del salón y se activa todo el protocolo, proceden a llegar mis compañeros”, dijo Cantre a Telenoticias de Telemundo.
“Luego de unas entrevistas, pues entonces se detiene (al padre), se le leen las advertencias al caballero y se pone bajo arresto para la investigación”, mencionó el oficial.
En declaraciones a este medio, añadió, además, que la Fiscalía de Bayamón ausculta la posibilidad de formular cargos contra el hombre, cuyo nombre no fue revelado.
El hombre permanece bajo custodia en el cuartel de la Policía Municipal de Toa Alta.
Por su parte, el Departamento de Educación sostuvo, en declaraciones escritas, que una asistente de servicio y una trabajadora social identificaron la situación que ocurrió en un plantel de kinder a quinto grado.
“Actuaron de inmediato y activaron el protocolo correspondiente para proteger a la menor. La administración escolar notificó a la Policía, al Departamento de la Familia y colaboró con las autoridades en la atención del caso”, enfatizó Educación.
“La respuesta rápida del personal permitió atender la situación con prioridad en la seguridad y el bienestar de la estudiante. Hacemos un llamado a los padres y encargados a educar mediante el ejemplo, mantener a sus hijos alejados de las drogas y de conductas inadecuadas, y procurar un entorno seguro en el hogar. Revisar las pertenencias y los materiales que los niños llevan a la escuela también es parte de esa responsabilidad compartida”, enfatizó la agencia en el escrito.
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