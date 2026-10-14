Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
14 de octubre de 2026
85°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cigarrillo de marihuana dentro de la cartuchera de una menor en Toa Alta

Personal de la escuela encontró el presunto cigarrillo

14 de octubre de 2026 - 4:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La marihuana sintética es una variedad amplia de mezclas compuestas de hierbas y sustancias químicas artificiales que están diseñadas para reproducir el efecto del ingrediente activo de la marihuana tradicional. (Foto: Shutterstock.com)
Por estos hechos la Policía Municipal detuvo al padre de la menor.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía Municipal de Toa Alta detuvo a un hombre que supuestamente dejó un cigarillo de marihuana dentro de la cartuchera de su hija de seis años, quien se encontraba en una escuela en el mencionado municipio.

RELACIONADAS

El comisionado de la Policía Municipal, Julio Cantre explicó a El Nuevo Día que tras realizar pruebas al cigarrillo ocupado “arrojó positivo a marihuana” y se procedió a detener al padre de la menor por los hechos.

En horas de la mañana aparentemente pidieron unos materiales de la escuela y ahí es donde se da el hallazgo... Ella se lo entrega a su maestra recurso del salón y se activa todo el protocolo, proceden a llegar mis compañeros”, dijo Cantre a Telenoticias de Telemundo.

“Luego de unas entrevistas, pues entonces se detiene (al padre), se le leen las advertencias al caballero y se pone bajo arresto para la investigación”, mencionó el oficial.

En declaraciones a este medio, añadió, además, que la Fiscalía de Bayamón ausculta la posibilidad de formular cargos contra el hombre, cuyo nombre no fue revelado.

El hombre permanece bajo custodia en el cuartel de la Policía Municipal de Toa Alta.

Por su parte, el Departamento de Educación sostuvo, en declaraciones escritas, que una asistente de servicio y una trabajadora social identificaron la situación que ocurrió en un plantel de kinder a quinto grado.

“Actuaron de inmediato y activaron el protocolo correspondiente para proteger a la menor. La administración escolar notificó a la Policía, al Departamento de la Familia y colaboró con las autoridades en la atención del caso”, enfatizó Educación.

“La respuesta rápida del personal permitió atender la situación con prioridad en la seguridad y el bienestar de la estudiante. Hacemos un llamado a los padres y encargados a educar mediante el ejemplo, mantener a sus hijos alejados de las drogas y de conductas inadecuadas, y procurar un entorno seguro en el hogar. Revisar las pertenencias y los materiales que los niños llevan a la escuela también es parte de esa responsabilidad compartida”, enfatizó la agencia en el escrito.

Tags
Breaking NewsToa AltaPolicía MunicipalmarihuanaDepartamento de JusticiaEscuelas
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 14 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: