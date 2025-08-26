Encuentran cuerpo de surfista arrastrado por el mar en Dorado

Las autoridades encontraron este martes el cuerpo del surfista que fue arrastrado por el mar el domingo pasado en la playa Kikita, en Dorado.

El hombre fue identificado como Juan Gabriel Negrón Santana, de 30 años.

Hasta ayer, lunes, las labores se habían dificultado por las condiciones peligrosas del mar, por lo que buzos no habían logrado ingresar al área donde ubican las rocas.

El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) informó que, durante la noche, voluntarios con drones del Grupo Acosta Tech realizaron patrones de búsqueda, haciendo lo que se conoce como “triangulación y barrido”.

En la mañana, personal de la zona de San Juan del NMEAD, el “strike team” de Vega Baja, de las oficinas municipales de Manejo de Emergencias de Dorado y Arecibo, así como de FURA de Policía de Puerto Rico, continuaron con los trabajos en la zona.