26 de agosto de 2025
85°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cuerpo de surfista arrastrado por el mar en Dorado

Juan Gabriel Negrón Santana, de 31 años, estaba desaparecido desde el pasado domingo

26 de agosto de 2025 - 8:14 AM

Actualizado el 26 de agosto de 2025 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de varias agencias participan en la búsqueda del surfista arrastrado por el mar en Dorado. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades encontraron este martes el cuerpo del surfista que fue arrastrado por el mar el domingo pasado en la playa Kikita, en Dorado.

El hombre fue identificado como Juan Gabriel Negrón Santana, de 30 años.

Hasta ayer, lunes, las labores se habían dificultado por las condiciones peligrosas del mar, por lo que buzos no habían logrado ingresar al área donde ubican las rocas.

El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) informó que, durante la noche, voluntarios con drones del Grupo Acosta Tech realizaron patrones de búsqueda, haciendo lo que se conoce como “triangulación y barrido”.

En la mañana, personal de la zona de San Juan del NMEAD, el “strike team” de Vega Baja, de las oficinas municipales de Manejo de Emergencias de Dorado y Arecibo, así como de FURA de Policía de Puerto Rico, continuaron con los trabajos en la zona.

Personal de varias agencias participan en la búsqueda del surfista arrastrado por el mar en Dorado.
Personal de varias agencias participan en la búsqueda del surfista arrastrado por el mar en Dorado. (Suministrada)
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
