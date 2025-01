Encuentran cuerpo en estado de descomposición en una residencia de Levittown

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a eso de las 11:27 a.m. alertó a las autoridades sobre un fuerte hedor proveniente de una residencia. Al llegar al lugar, los agentes intentaron contactar, sin suerte, a alguien dentro de esta.

Sin embargo, no reveló la identidad del infortunado hasta tanto el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) no lo identifique oficialmente.

“El cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición así que a simple vista no se puede ver si hay signos de violencia o no, tendremos que esperar por el informe de Forenses”, indicó Bonilla, aunque dijo que a simple vista no se percibe como la escena de un crimen violento.