Encuentran mujer sin vida pillada debajo de un vehículo frente a su casa en Gurabo

La Policía investiga desde la noche de este lunes las circunstancias en las que una mujer fue encontrada sin vida debajo de un auto en Gurabo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:45 p.m., en una residencia ubicada en la calle Camino de las Azucenas, de la urbanización Sabanera.

Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre “el hallazgo de una mujer pillada bajo un vehículo Chevrolet Venture del año 2002 en los predios de su residencia”.

“La perjudicada, identificada como Nadia S. Méndez Maldonado de 64 años, fue atendida en el lugar por paramédicos, los cuales certificaron la ausencia de signos vitales”, agregó.

El agente Pedro A. González, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión a la fiscal Liza Y. Morales se encuentran a cargo de la pesquisa.

En entrevista con TeleOnce, el teniente Luis López dijo que el esposo de la mujer la encontró debajo del auto cuando llegó a la casa.