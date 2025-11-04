Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de noviembre de 2025
74°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran mujer sin vida pillada debajo de un vehículo frente a su casa en Gurabo

Las autoridades investigan las circunstancias y la causa de su muerte

4 de noviembre de 2025 - 6:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El esposo de la mujer de 64 años dijo que fue quien la encontró en el lugar. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga desde la noche de este lunes las circunstancias en las que una mujer fue encontrada sin vida debajo de un auto en Gurabo.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:45 p.m., en una residencia ubicada en la calle Camino de las Azucenas, de la urbanización Sabanera.

Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre “el hallazgo de una mujer pillada bajo un vehículo Chevrolet Venture del año 2002 en los predios de su residencia”.

“La perjudicada, identificada como Nadia S. Méndez Maldonado de 64 años, fue atendida en el lugar por paramédicos, los cuales certificaron la ausencia de signos vitales”, agregó.

El agente Pedro A. González, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión a la fiscal Liza Y. Morales se encuentran a cargo de la pesquisa.

En entrevista con TeleOnce, el teniente Luis López dijo que el esposo de la mujer la encontró debajo del auto cuando llegó a la casa.

“Dijo que cuando llegó a su residencia encontró a su esposa, la que se encontraba pillada debajo de un vehículo. Él procede a mover el carro. Le provee los primeros auxilios. Llama a los paramédicos, los cuales cuando llegan a la residencia ya la persona no tenía signos de vida”, indicó el oficial.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsGurabo
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 4 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: