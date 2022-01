La nueva Carta de Derechos de los Policías, creada por ley, recoge en gran medida beneficios preexistentes para los uniformados -aunque muchas veces desconocidos para ellos-, y crea otros que les pueden representar un alivio económico en momentos en que siguen abogando y a la espera de un retiro digno, reconocieron ayer líderes gremiales de la Uniformada.

Pero manifestaron que pese a lo positiva que resulta la nueva ley que rige para darles mayor protección, aún persiste la desconfianza de los policías hacia el gobierno.

“Esta carta lo que hace es que oficializa y pone dentro del marco legal unos beneficios que los policías estaban recibiendo y, a la vez, otros no los recibían porque no eran orientados o no sabían que tenían esos derechos”, dijo el presidente del Frente Unido de Policías, Diego Figueroa.

A modo de ejemplo, sostuvo que a menudo ve el desconocimiento de policías y sus familiares en asuntos como “servicios médicos hospitalarios, derechos sobre hijos incapacitados y mayormente las viudas en cuanto a derechos que tienen cuando el policía fallece”.

“Es un asunto bien presente y que se da con mucha frecuencia”, afirmó.

El miércoles, el gobernador Pedro Pierluisi anunció la firma del proyecto 77 del Senado, de los senadores novoprogresistas Thomas Rivera Schatz y Keren Riquelme. La medida tuvo la coautoría de siete senadores adicionales, seis de ellos también penepés y uno popular.

La Carta de Derechos de los Policías establece que el oficial deberá recibir “sin costo alguno, la asistencia médica, tratamiento, hospitalización y medicamentos necesarios, previa prescripción facultativa, incluyendo a su cónyuge e hijos hasta la mayoría de edad”.

Para los hijos e hijas del uniformado que tenga algún tipo de impedimento físico o mental, se establece que los servicios médico hospitalarios serán sin límite de edad.

Estos beneficios se ofrecerán también aunque el policía haya fallecido.

La nueva ley también ofrece trato preferente al policía en programas de viviendas y servicios gubernamentales. De hecho, el oficial no deberá pagar aranceles por documentos gubernamentales como los certificados de antecedentes penales, los de radicación de planillas contributivas, las de deudas por contribución sobre ingresos y sobre la propiedad, los certificados del registro demográfico y las transcripciones de créditos universitarios.

Igualmente, la carta reconoce la práctica casi generalizada entre los policías: tener un segundo trabajo para generar ingresos adicionales.

“Es algo que ellos (los policías) hacen, pero esto lo oficializa. Lo importante de este proceso es que se hizo una legislación para que el gobierno y los policías entiendan cuáles son sus derechos”, opinó el exmonitor de la Policía Arnaldo Claudio.

“El policía siempre tiene que notificar eso porque usa su arma de reglamento. Eso siempre esta ahí, pero ahora el gobernador le dio más valor. Es lo mismo, si no lo usan queda en letra muerta”, afirmó el presidente del Concilio Nacional de Policías (Conapol), Fernando Soler.

El presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños, Ismael Rivera Román, indicaron que la legislación aprobada surgió “porque había desconocimiento de las cosas a las que los policías tenían derecho y a veces por desconocimiento no hacían el reclamo”. “Ante esa necesidad de tener un compendio, un documento que reuniera todas las cosas a las que tiene derecho, se dio a la tarea de agruparlas”, agregó Rivera Román.

Los líderes gremiales recalcaron que la nueva ley tiene elementos nuevos que son de provecho para el policía. Se refirieron a un renglón que exime al policía de la imposición y pago de contribuciones sobre la propiedad en la que vive.

También, está exento del pago de contribuciones sobre la propiedad “toda casa construida, adquirida o remodelada o que se construya, adquiera o remodele en el futuro por un policía incapacitado o impedido y el solar donde enclava la misma hasta un máximo de mil metros cuadrados en zonas urbanas o de una cuerda en zonas rurales, siempre que sea residencia del policía incapacitado o impedido o de su familia inmediata”.

Incredulidad de la buena fe del gobierno

Pese a las buenas noticias que la nueva ley representa, los líderes gremiales destacaron que aún persiste el escepticismo entre los uniformados porque el estatuto se aprueba en momentos en que los policías aún aguardan por el retiro digno, un asunto que fue discutido recientemente, en reuniones separadas, con la Junta de Supervisión Fiscal y el liderato legislativo.

“Pero todavía no ha salido nada que pueda decir cómo se va a ejecutar”, afirmó Figueroa.

Soler, entretanto, no negó que la firma de la nueva ley luce como “para decir que estoy haciendo algo”. “Es triste que lo diga de esta manera, pero tantos años de gobierno para esperar que la Policía cayera en esta situación que tenemos los policías... están bien desconfiados”, dijo.

“Están ofreciendo muchas cosas a los policías para que se tranquilicen. Ese es mi punto de vista. Verdaderamente, ellos (los oficiales) lo que quieren es el retiro que está ahora mismo en un proceso de legislación, que es cuando ellos (el gobierno) diga”, agregó Soler.

Por su parte, Claudio dijo que difiere de los líderes sindicales de la Uniformada. Agregó que hay un compromiso de viabilizar el retiro digno para los policías tras las recientes reuniones.

“Lo que pasa es que, en estos momentos, la Policía está en las de no creerle a nadie. Yo soy un poco más optimista. Entiendo que las expresiones de los presidentes legislativos y de la Junta de Control es de atenderlo y tenemos muchas esperanzas de que esto suceda”, apuntó.