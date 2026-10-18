“Es una acción contra el Pueblo de Puerto Rico”: Investigan posible vandalismo de sismógrafo en Caja de Muertos

Según una publicación de la agencia en redes sociales, se podría tratar de un acto de vandalismo contra el equipo propiedad de la Red Sísmica de Puerto Rico.

“Estos sistemas están instalados estratégicamente a través de toda la isla para monitorear el movimiento de la tierra y alertar a la ciudadanía”, explicó Nelson Cruz, comisionado Cuerpo de Vigilantes.

De acuerdo al también subsecretario del DRNA, “este acto de vandalizar un sismógrafo es una acción contra el Pueblo de Puerto Rico”.