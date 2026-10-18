“Es una acción contra el Pueblo de Puerto Rico”: Investigan posible vandalismo de sismógrafo en Caja de Muertos
El equipo monitorea los movimientos de la tierra para alertar a la ciudadanía
18 de octubre de 2026 - 3:35 PM
18 de octubre de 2026 - 3:35 PM
Personal del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) investigan este domingo los daños que sufrió el sismógrafo ubicado en la Reserva Natural de Caja de Muertos.
Según una publicación de la agencia en redes sociales, se podría tratar de un acto de vandalismo contra el equipo propiedad de la Red Sísmica de Puerto Rico.
“Estos sistemas están instalados estratégicamente a través de toda la isla para monitorear el movimiento de la tierra y alertar a la ciudadanía”, explicó Nelson Cruz, comisionado Cuerpo de Vigilantes.
De acuerdo al también subsecretario del DRNA, “este acto de vandalizar un sismógrafo es una acción contra el Pueblo de Puerto Rico”.
Pese a que las instalaciones del DRNA en la isla, ubicada al sur de Puerto Rico, están cerradas tras los daños sufridos por los terremotos en 2020, Caja de Muertos continúa recibiendo decenas de personas, sobre todo en fines de semana, que llegan en sus propias embarcaciones o ‘jet skis’.
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