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“Es una acción contra el Pueblo de Puerto Rico”: Investigan posible vandalismo de sismógrafo en Caja de Muertos

El equipo monitorea los movimientos de la tierra para alertar a la ciudadanía

18 de octubre de 2026 - 3:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales investiga lo sucedido. (Xavier Araújo)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Personal del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) investigan este domingo los daños que sufrió el sismógrafo ubicado en la Reserva Natural de Caja de Muertos.

Según una publicación de la agencia en redes sociales, se podría tratar de un acto de vandalismo contra el equipo propiedad de la Red Sísmica de Puerto Rico.

“Estos sistemas están instalados estratégicamente a través de toda la isla para monitorear el movimiento de la tierra y alertar a la ciudadanía”, explicó Nelson Cruz, comisionado Cuerpo de Vigilantes.

De acuerdo al también subsecretario del DRNA, “este acto de vandalizar un sismógrafo es una acción contra el Pueblo de Puerto Rico”.

Pese a que las instalaciones del DRNA en la isla, ubicada al sur de Puerto Rico, están cerradas tras los daños sufridos por los terremotos en 2020, Caja de Muertos continúa recibiendo decenas de personas, sobre todo en fines de semana, que llegan en sus propias embarcaciones o ‘jet skis’.

Tags
Red Sísmica de Puerto RicoCaja de MuertosDRNACuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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