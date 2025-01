“Esto es bien difícil”: comerciante de Cabo Rojo narra odisea tras incendio causado por supuesta turista

Aunque Marrero contaba ya con un seguro de responsabilidad, no tenía seguro de propiedad pues “con una estructura de madera y de zinc a pasos de la playa eso es usted y tenga para buscar un seguro. No lo quieren asegurar”.

Los hechos

“No lo cogí pero me dio algo que me decía ‘ay, Dios mío, cógelo’, lo prendo (el celular) y voy a una esquina cuando recibo una llamada de la vecina que me dice ‘Ángel, ¿dónde tú estás?’, y le digo que estoy en casa y me dijo ‘no, no, vente para acá, tu negocio está en llamas’”, narró el empresario, quien salió “despavorido” de San Juan a Cabo Rojo.