Federales diligencian órdenes de arresto en el sur de Puerto Rico

Las autoridades federales llevan a cabo un operativo de arrestos en la madrugada de este martes en el sur de Puerto Rico.

Las detenciones están a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), con el apoyo de otras agencias de Estados Unidos y Puerto Rico.

La agente especial Limary Cruz Rubio, portavoz del FBI en Puerto Rico, indicó que los oficiales diligencian 14 órdenes de arrestos contra una ganga violenta dedicada al narcotráfico.

Hasta eso de las 7:00 de la mañana, ya habían logrado tener bajo custodia a 12 de los 14 acusados.

“El FBI San Juan, con el apoyo de FBI Miami, SWAT, HSI San Juan, SRT, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Corrección de Puerto Rico, logramos arrestar a nueve sujetos. Los demás acusados ya estaban en custodia y ahora enfrentan nuevos cargos”, dijo Devin J. Kowalski, director del FBI en Puerto Rico, en entrevista con Telemundo.

El funcionario enfatizó en la búsqueda de un fugitivo en particular, a quien identificó como Savon Lee Ewing, de 26 años.

Cruz Rubio dijo que las intervenciones se han desarrollado en varios municipios del sur de la isla. Teleonce reportó que uno de los lugares es un residencial público en el municipio de Arroyo.

La portavoz agregó que la Fiscalía federal ofrecerá los detalles en una conferencia de prensa a las 11:00 de la mañana de este martes.