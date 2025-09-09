Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de septiembre de 2025
81°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Federales diligencian órdenes de arresto en el sur de Puerto Rico

El FBI informó que el operativo es contra una ganga violenta dedicada al narcotráfico

9 de septiembre de 2025 - 6:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El FBI diligenció 14 órdenes de arrestos contra acusados por un gran jurado federal. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades federales llevan a cabo un operativo de arrestos en la madrugada de este martes en el sur de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Las detenciones están a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), con el apoyo de otras agencias de Estados Unidos y Puerto Rico.

La agente especial Limary Cruz Rubio, portavoz del FBI en Puerto Rico, indicó que los oficiales diligencian 14 órdenes de arrestos contra una ganga violenta dedicada al narcotráfico.

Hasta eso de las 7:00 de la mañana, ya habían logrado tener bajo custodia a 12 de los 14 acusados.

“El FBI San Juan, con el apoyo de FBI Miami, SWAT, HSI San Juan, SRT, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Corrección de Puerto Rico, logramos arrestar a nueve sujetos. Los demás acusados ya estaban en custodia y ahora enfrentan nuevos cargos”, dijo Devin J. Kowalski, director del FBI en Puerto Rico, en entrevista con Telemundo.

El funcionario enfatizó en la búsqueda de un fugitivo en particular, a quien identificó como Savon Lee Ewing, de 26 años.

Cruz Rubio dijo que las intervenciones se han desarrollado en varios municipios del sur de la isla. Teleonce reportó que uno de los lugares es un residencial público en el municipio de Arroyo.

La portavoz agregó que la Fiscalía federal ofrecerá los detalles en una conferencia de prensa a las 11:00 de la mañana de este martes.

Mantente conectado a El Nuevo Día para la ampliación de esta noticia.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsArrestosFBINarcotráfico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: