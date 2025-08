Federales arrestan a cuatro personas y acusan a una quinta por narcotráfico y armas ilegales

“Mientras las personas a las que juramos servir disfrutan de la temporada, nosotros estamos trabajando—silenciosamente, sin descanso, las 24 horas—para identificar y desmantelar a quienes promueven la violencia en nuestras comunidades. Cada arresto de esta semana es prueba de que la Operación Calor de Verano no es solo un titular. Es una campaña metódica—impulsada por los hombres y mujeres dedicados del FBI en San Juan y nuestros socios—diseñada para encontrar a los delincuentes y sacarlos de nuestras calles antes de que causen más daño. Si has elegido ese camino, ya estás en nuestra lista, y no nos detendremos hasta que enfrentes la justicia", dijo por su parte, Devin J. Kowalski, agente especial a Cargo de la Oficina del FBI en San Juan.