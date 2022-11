El caso por el asesinato del trapero Kevin Fret ha resurgido con múltiples controversias en su entorno, incluyendo las serias denuncias de que Wanda Vázquez y Olga Castellón detuvieron la pesquisa cuando estaban en el Departamento de Justicia.

En entrevista con El Nuevo Día, la fiscal a cargo de la investigación, Betzaida Quiñones, aseguró que en el 2019 documentó y notificó a personal del Departamento de Justicia sobre las instrucciones de Castellón, quien en aquel entonces era jefa de fiscales en la agencia, para dejar sin efecto gestiones relacionadas a la pesquisa de la muerte violenta del artista y activista LGBTQI+, de 25 años, el 10 de enero de 2019 en Villa Palmeras, Santurce.

Quiñones también defendió al primer agente asignado para investigar el caso, Tito Rivera Hernández, quien se supo el miércoles fue separado de sus funciones mediante una licencia mientras la Policía investiga una querella administrativa.

De acuerdo con la fiscal, lo único que atrasó el esclarecimiento del asesinato fue la suspensión de gestiones investigativas por parte de la entonces cúpula de la agencia.

“El asesinato de Kevin fue en el 2019. Inmediatamente que se me asigna el caso, entro en la investigación de lleno con el agente de la Policía, que en ese momento era Tito Omar Rivera Hernández”, dijo Quiñones. Agregó que “ya en abril de 2019 yo estaba recibiendo las instrucciones, a través de la jefa de fiscales, de que se paralizaría mi investigación en término de los testigos que tenía citados, que se paralizaría las citaciones que tuviese. Yo tenía en esos momentos dos hábeas corpus para entrevistar unos confinados que estaban en la lista de personas que tenía que entrevistar y fue paralizado por una instrucción vía telefónica”.

Intentos de este medio por obtener una reacción de Vázquez Garced y Castellón no rindieron frutos.

Quiñones relató que “cuando la investigación estaba ya en su etapa más crítica, en términos... obviamente se habían tocado unas figuras públicas que eran parte de la investigación, es que se decide y se me dan las instrucciones de parar la investigación”.

Tras el asesinato, surgieron informaciones de que el artista, supuestamente, había extorsionado a su colega Ozuna. Se alegó en ese momento que Kevin Fret tenía en su posesión un vídeo sexual en el que aparecía Juan Carlos Ozuna Rosado —nombre del artista— y amenazó con hacerlo público si no le pagaba una cantidad de dinero, que según Antonio Sagardía, quien fue representante legal de Ozuna, sobrepasaba los $50,000. La mamá de Fret ha declarado, no obstante, que su hijo “recibió cerca de $400,000 de parte de Ozuna”.

Cuando se le preguntó sobre de quién recibió las instrucciones de detener la pesquisa, Quiñones contestó que de “la jefa de fiscales Olga Castellón y no puedo separar de esto a la secretaria de Justicia de entonces, Wanda Vázquez, porque la jefa de fiscales se reporta a la secretaria de Justicia, que era Wanda Vázquez y siendo este un caso de alto interés público, tenía que haber constante comunicación entre la jefa de fiscales y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Entendería que no tomaría una acción así sin consultar”.

La fiscal dijo que también recibió instrucciones a través de la subjefa de fiscales, Arleen Gardón.

El Nuevo Día supo por fuentes con conocimiento de la pesquisa que Castellón llegó a referir en un momento el caso ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), pero esa agencia no tomó el caso. No fue posible conocer en qué momento específico ocurrió el referido y por cuánto tiempo se evaluó, pues la portavoz de la agencia, Limary Cruz Rubio, rechazó confirmar o negar la información.

Mientras, Quiñones aseguró que nunca recibió una justificación para la instrucción de detener las indagaciones.

“Todavía estoy esperando de que si se me imparten unas instrucciones de esa naturaleza, se me dé una explicación. Se trata de un asesinato, que el asesinato estaba en sus altas”, apuntó la fiscal. “Al no darse una explicación de la paralización, uno puede llegar a miles de conjeturas. Pero estoy esperando que se me explique por qué se me paró la investigación”.

Quiñones indicó que también pidió que le impartieran la instrucción por escrito, pero que nunca las recibió, así que “realicé memorandos internos dentro del Departamento de Justicia donde pedía una explicación al respecto. Nunca fueron contestados los memorandos que escribí y nunca se me explicó porque se me estaba paralizando la investigación que estaba realizando”.

“En un momento dado se me indica que todas las gestiones que hiciera del caso tenía que ser a través de la oficina de la jefa de fiscales, directamente. Y cada vez que pedía citación de X o Y testigo, me decían que no. Y cada vez que pedía reunión con la jefa de fiscales (Castellón) para delimitar cuál iba a ser el proceso a seguir en la investigación, pues se me denegaba la misma”, abundó. “Sí, se me paralizó todo, que no podía hacer nada sin el consentimiento de ella, incluyendo subpoenas”.

Vázquez Garced fue secretaria de Justicia hasta agosto de 2019, cuando juramentó como gobernadora tras la renuncia de Ricardo Rosselló. Aproximadamente un mes después, Castellón sale de Justicia y regresa a su puesto como fiscal federal. Actualmente se encuentra en destaque con el Departamento de Estado de Estados Unidos en Colombia.

Según Quiñones, “una vez Olga Castellón sale, sí hubo una reunión con la jefa interina que se quedó, Arleen Gardón. Sí hubo una reunión a los efectos de cómo se iba a proceder”. Aseguró, no obstante, que la pesquisa ya había sido impactada y que hubo dificultades en retomar los trabajos previos.

“Mientras más uno empieza a entrevistar testigos cercano a los hechos, obtiene más información. En la media que pase el tiempo, la información, o se pierde, o los testigos ya no existen, o los testigos ya no tienen la disponibilidad de antes, o están presos o tienen abogados y se complica el panorama más”, dijo la fiscal. “Sí se hicieron unas gestiones, pero no fueron efectivas en el sentido de que no se obtuvieron los resultados que se esperaban en esos momentos”.

Quiñones mencionó que en medio de este proceso estuvo “un tiempo fuera de Justicia”, pero para abril de 2021, la Policía informó a El Nuevo Día que Quiñones había impartido instrucciones de nuevas entrevistas.

“Saco esto (la denuncia) a raíz de que (la División de) Crímenes Mayores adquiere la investigación porque el agente se mueve a una agencia federal. Entonces, hubo un tiempo que el caso se queda sin el agente investigador. Yo no funciono sin un agente investigador, porque esto es un equipo. Doy unas instrucciones y los agentes siguen el tracto investigativo”, manifestó.

“Lo que estoy es levantando la bandera de que el Departamento de Justicia, a mi entender, no actuó de la manera correcta en esos momentos. En mis años de experiencia nunca había tenido esa dificultad en la investigación de un caso”, agregó.

Al momento de la paralización, mantuvo Quiñones, entiende que iban encaminados a conseguir información valiosa para esclarecer el caso.

“Sí, porque se estaban tocando personas que tenían línea directa con Kevin, quienes fueron las últimas personas con las que Kevin estuvo antes de su muerte y sí se estaba encaminando la investigación. Tenía una lista de sospechosos y la tengo todavía. Y los sospechosos siguen siendo los mismos”, expuso.

Defiende al agente investigador

Mientras, Quiñones rechazó las alegaciones de que el agente que inicialmente investigó el caso, Rivera Hernández, falló en sus acciones.

El coronel Roberto Rivera informó el miércoles que la Policía presentó una querella administrativa contra el agente por alegadas faltas graves. Señaló que Rivera Hernández no solo se tomó una foto o “selfie” con el cantante Ozuna cuando fue citado a entrevista en relación al caso en febrero de 2019, sino que del expediente se desprende que no se atendió adecuadamente la pesquisa.

Rivera dijo que al reasignar la investigación esperaba “recibir un expediente sumamente abultado, de dos o tres carpetas, o una sumamente abultada. Eso no sucedió en este caso”.

Quiñones llegó a documentar lo ocurrido con la foto del agente con Ozuna, pero sostuvo que en aquel momento “se llevó a cabo una investigación administrativa en cuanto a eso y se le emitieron unas sanciones y se cerró”.

“No entiendo porque la Policía, después de tanto tiempo, vuelve a revivir una investigación administrativa que está cerrada. Es como juzgar a una persona dos veces por lo mismo, cuando ya fue adjudicado”, cuestionó. “No tengo ninguna queja del agente. Trabajó mano a mano conmigo y es incorrecto decir que por culpa del agente o que el agente hizo X o Y acción se obstaculizó de alguna forma la investigación. Quiero enfatizar que no fue por parte de la Policía la investigación ni por parte de ningún miembro de la Policía. Fue por el Departamento de Justicia”.

En cuanto a lo que se desprende del expediente, Quiñones dijo que “no es correcto porque el agente no movía un dedo sin hablar conmigo. Todas las gestiones que se hicieron y la caja de expedientes que se tiene, es por el agente y esta servidora. Si no hubiera hecho su trabajo, no tendríamos la caja de expedientes que tenemos”.

“Muchas cosas que solicitó por subpoena o allanamiento, las retengo en el expediente de sumario fiscal, porque soy la fiscal del caso. Quizás no están en el expediente del agente de la Policía, pero no quiere decir que el agente no hizo su trabajo. No porque no estén en su expediente, no quiere decir que no hizo su trabajo. Al contrario, lo hizo de forma efectiva mientras estuvimos trabajando juntos”, afirmó.