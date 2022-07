La directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), la doctora María Conte Miller, solicitó la cooperación de la ciudadanía para ayudar en el proceso de identificación de las dos mujeres y tres hombres que fallecieron ayer, jueves, por asfixia mediante sumersión (ahogados) durante una travesía ilegal en yola en el que unas 73 personas de estatus migratorio no definido fueron obligadas a lanzarse al agua cerca de isla de Mona.

Mediante declaraciones escritas, Conte Miller resaltó que personal del ICF completo hoy, viernes, las autopsias de las cinco víctimas, al tiempo que pidió la ayuda de personas que puedan corroborar la identidad de los fallecidos. Si usted puede ayudar en la identificación de las víctimas, puede comunicarse al 787-765-0615.

El portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en Puerto Rico, Jeffrey Domínguez, indicó ayer que los contrabandistas obligaron a las personas a lanzarse al agua y que no se trató de un naufragio como el que ocurrió cerca de Desecheo en mayo, donde murieron 11 mujeres haitianas.

PUBLICIDAD

Domínguez sostuvo que una investigación conjunta realizada por autoridades federales encontró que la yola no naufragó.

“No fue un naufragio porque pudimos comprobar que la yola no se viró. Los contrabandistas, básicamente, lo que hicieron fue forzar a la gente a tirarse al agua cuando desembarcaron allí en la playa”, explicó el oficial ayer, jueves. De momento, se desconoce si las autoridades capturaron a los contrabandistas.

Personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que operan una estación experimental en isla de Mona realizaron la alerta inicial y recuperaron los cuerpos de las cinco víctimas.

Por su parte, la Guardia Costera informó que el escampavías Joseph Napier transportaron a los 68 sobrevivientes haitianos de la travesía, incluyendo a dos menores, a Mayagüez. Se indicó que fueron recibidos por agentes de CBP y que, con toda probabilidad, serían devueltos a Haití.

“Aunque estamos contentos por los 68 sobrevivientes, no podemos perder de vista el hecho de que cinco personas perdieron la vida por las acciones de contrabandistas que los abandonaron en aguas peligrosas. Enviamos nuestros más sentidos pésames a los familiares y amigos de las víctimas. Y para las personas que estén pensando realizar este tipo de travesía, les rogamos que no lo hagan. Estas embarcaciones de construcción dudosa y no aptas para navegar suelen sobrecargarlas y no tienen equipo de supervivencia. Las condiciones cambiantes del mar, hipotermia, deshidratación y la posibilidad de ahogarse son solo algunos de los muchos peligros que los inmigrantes enfrentan en estos viajes, sostuvo el capitán José Díaz, comandante del Sector San Juan de la Guardia Costera.