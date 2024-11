Hallan causa para arresto contra imputado de asesinar a su esposa en Hormigueros

“Él es quien vive en la residencia y ella vino a visitarlo. Las circunstancias de los hechos no están claras porque él solo dice que le disparó” , añadió mientras que explicó que, aunque la pareja tiene tres hijas en común, dos de ellas adultas, no había nadie más en la residencia al momento de los hechos.

“Estuve conversando con él y me dijo que tiene un caso viejo del 1992, pero que no prosperó, no tiene convicción. (López Santiago) Está tranquilo y cuando le preguntamos si se arrepentía de lo sucedido, dijo que se reservaba el comentario”, añadió el inspector.