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Hallan un cuerpo dentro de un vehículo en llamas en Juana Díaz

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce se hizo cargo de la pesquisa

18 de octubre de 2026 - 11:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una llamada alertó a la Uniformada sobre el auto incendiado. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo en el interior de un vehículo que fue encontrado en llamas en la carretera PR-535, a la altura del kilómetro 1.3, frente a Agricultura Monsanto, en el sector Río Cañas Abajo, en Juana Díaz.

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Según información preliminar, a eso de las 7:15 de la mañana de hoy, se recibió la llamada de alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y al movilizarse al lugar encontraron la situación.

Al momento, la Policía no brindó la descripción del vehículo quemado y personal del Negociado de Bomberos de Puerto Rico se encargaron de extinguir el incendio hallándose el cuerpo calcinado en el interior del mismo.

De momento, se desconoce la identidad del cuerpo encontrado.

El personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, se hizo cargo de la investigación junto al fiscal de turno.

---

Pendientes a El Nuevo Día para el desarrollo de esta historia.

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