Hombre convicto por cargos de violencia de género se remueve grillete y es arrestado nuevamente

Un hombre convicto por cargos de violencia de género que participaba en un programa de rehabilitación bajo supervisión electrónica fue arrestado nuevamente este miércoles tras removerse el grillete y evadirse del centro de rehabilitación.

La Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico resaltó, en un informe preliminar, que Joel Sepulveda Soto, de 29 años, ahora enfrenta nuevos cargos por el incidente registrado el 29 de junio en el barrio Buena Vista.

Sepulveda Soto, supuestamente, se quitó el grillete electrónico y escapó del centro de rehabilitación. Sin embargo, fue capturado e ingresado en el Complejo Correccional de Aguadilla.

La Fiscalía de Bayamón formuló cargos de manipulación de un grillete electrónico y de causar daños al dispositivo, fuga y por daños a la propiedad, todos delitos delineados en el Código Penal.

Tras analizar la prueba, la jueza Aida E. Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto y fijó una fianza de $300,000.

De momento, la Policía no indicó si Sepulveda Soto pagó el monto requerido ni la fecha de la vista preliminar.