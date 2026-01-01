Hombre resulta herido tras alegado altercado durante fiesta familiar en Canóvanas

Un joven de 21 años resultó herido de bala tras un alegado altercado durante una actividad familiar en Canóvanas, en la madrugada de Año Nuevo, informó la Policía.

En comunicado de prensa, los hechos fueron reportados a eso de las 2:17 a.m., en en Villa Borinquen, del barrio La Central.

El joven “resultó herido de bala en medio de una celebración familiar”.

De la investigación preliminar se desprende que en el lugar surgió un altercado entre dos personas.

El informe policiaco indica que el herido “fue transportado en un vehículo privado, hacia la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno, quien diagnosticó herida de bala en el pecho”.

“Al momento se desconoce su condición de salud”, agregó la Uniformada.

Más temprano, la Policía reportó que a las 11:24 de la noche de ayer, miércoles, poco antes de la Despedida de Año, una persona resultó herida de bala en el mismo barrio La Central de Canóvanas.