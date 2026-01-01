Hombre resulta herido tras alegado altercado durante fiesta familiar en Canóvanas
El incidente se reportó en el barrio La Central en Canóvanas
1 de enero de 2026 - 11:03 AM
1 de enero de 2026 - 11:03 AM
Un joven de 21 años resultó herido de bala tras un alegado altercado durante una actividad familiar en Canóvanas, en la madrugada de Año Nuevo, informó la Policía.
En comunicado de prensa, los hechos fueron reportados a eso de las 2:17 a.m., en en Villa Borinquen, del barrio La Central.
El joven “resultó herido de bala en medio de una celebración familiar”.
De la investigación preliminar se desprende que en el lugar surgió un altercado entre dos personas.
El informe policiaco indica que el herido “fue transportado en un vehículo privado, hacia la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno, quien diagnosticó herida de bala en el pecho”.
“Al momento se desconoce su condición de salud”, agregó la Uniformada.
Más temprano, la Policía reportó que a las 11:24 de la noche de ayer, miércoles, poco antes de la Despedida de Año, una persona resultó herida de bala en el mismo barrio La Central de Canóvanas.
Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hizo cargo de la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: