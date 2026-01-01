Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre resulta herido tras alegado altercado durante fiesta familiar en Canóvanas

El incidente se reportó en el barrio La Central en Canóvanas

1 de enero de 2026 - 11:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía ocupó cinco casquillos de bala en la escena. (Archivo)
En el mismo barrio La Central se había registrado otra persona herida de bala antes de la media noche de la Despedida de Año.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un joven de 21 años resultó herido de bala tras un alegado altercado durante una actividad familiar en Canóvanas, en la madrugada de Año Nuevo, informó la Policía.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, los hechos fueron reportados a eso de las 2:17 a.m., en en Villa Borinquen, del barrio La Central.

El joven “resultó herido de bala en medio de una celebración familiar”.

De la investigación preliminar se desprende que en el lugar surgió un altercado entre dos personas.

El informe policiaco indica que el herido “fue transportado en un vehículo privado, hacia la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno, quien diagnosticó herida de bala en el pecho”.

“Al momento se desconoce su condición de salud”, agregó la Uniformada.

Más temprano, la Policía reportó que a las 11:24 de la noche de ayer, miércoles, poco antes de la Despedida de Año, una persona resultó herida de bala en el mismo barrio La Central de Canóvanas.

Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hizo cargo de la pesquisa.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsHeridos de balaCanóvanas
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: