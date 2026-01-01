En Aguadilla: reportan el primer asesinato de 2026

El primer asesinato del año 2026 fue registrado en la mañana de este jueves en Aguadilla, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron registrados a eso de las 9:20 a.m., en el barrio Campo Alegre.

La Uniformada fue alertada a través de una llamada al Distrito de Aguadilla avisando sobre una situación en el lugar.

La Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía para la región de Aguadilla informó que agentes llegaron a la escena y corroboraron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, quien no fue identificado de inmediato.

Agregó que en la escena se observó que el cuerpo del occiso presentaba heridas de bala, lo que será investigado por la División de Homicidios de Aguadilla.