Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En Aguadilla: reportan el primer asesinato de 2026

El hallazgo del occiso se produjo en el barrio Campo Alegre

1 de enero de 2026 - 10:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con las estadísticas de la Policía, el 2025 cerró con 462 asesinatos, 33 menos que los 495 registrados a la misma fecha en el 2024. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El primer asesinato del año 2026 fue registrado en la mañana de este jueves en Aguadilla, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron registrados a eso de las 9:20 a.m., en el barrio Campo Alegre.

La Uniformada fue alertada a través de una llamada al Distrito de Aguadilla avisando sobre una situación en el lugar.

La Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía para la región de Aguadilla informó que agentes llegaron a la escena y corroboraron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, quien no fue identificado de inmediato.

Agregó que en la escena se observó que el cuerpo del occiso presentaba heridas de bala, lo que será investigado por la División de Homicidios de Aguadilla.

De acuerdo con las estadísticas de la Policía, el 2025 cerró con 462 asesinatos, 33 menos que los 495 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinatosAguadilla
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: