Entrevistan a testigos sobre asesinato de un turista en el Viejo San Juan
Investigan cuál habrá sido el móvil para el altercado que resultó en el desenlace fatal de un residente del estado de Florida
30 de diciembre de 2025 - 12:15 PM
Cinco detenidos fueron trasladados al Cuartel General de la Policía de Puerto Rico en Hato Rey, mientras investigadores de la Policía se disponían a entrevistar a potenciales testigos en relación al asesinato de un turista hoy, martes, en el Viejo San Juan.
“Hay personas que están siendo entrevistadas, que presenciaron”, indicó el inspector Robert Ramos, subdirector de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales de la Policía.
El occiso fue identificado de forma preliminar por la Policía Municipal de San Juan como Nathan Joel Castro, de 40 años y residente del estado de la Florida.
Hasta el momento han detenido a dos hombres y tres féminas, dos de las cuales serían menores de edad.
Ramos explicó que uno de los varones había sido atendido en un hospital para atenderle heridas leves en el rostro, mientras que otro había sido llevado a una “institución hospitalaria” porque “sufrió una crisis” mientras estaba en un cuartel de la Policía Municipal de San Juan.
“El Cuerpo de Investigaciones Criminales (de San Juan) se está concentrando en identificar algún familiar para que pasen al Instituto de Ciencias Forenses”, para llevar a cabo el protocolo oficial relacionado a la identidad de la víctima, dijo Ramos.
Ante la pregunta de un posible móvil, Ramos indicó que “en este momento no descartamos nada”.
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:41 a.m. De acuerdo con la Policía Municipal de San Juan, un altercado inició en el negocio Mono Stereo, ubicado en la calle San Sebastián.
“Habían comenzado adentro. Salen y continúa la pelea, y en la pelea uno de ellos hace una detonación, provocándole la muerte”, indicó el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson, explicando que así se desprende de un vídeo que supuestamente captó el incidente.
Parte de la investigación indagará si Castro estaba solo o acompañado. Según Jackson, durante la investigación de la escena “nadie se acercó, así que se pudiera presumir que estaba solo”.
Jackson agregó que algunos de sus oficiales escucharon la detonación y se acercaron al lugar, mientras que el personal a cargo de vigilancia a través del sistema de cámaras de seguridad pudieron rastrear hacia dónde se dirigieron las personas.
“Se movilizan para encontrar a los responsables. Dan con ellos en un estacionamiento de la plaza de Ballajá. Ponen a los individuos bajo arresto”, abundó.
Ante la sospecha de que haya algún arma de fuego u otra evidencia dentro del auto, Jackson dijo que el vehículo fue “sellado”. Por su parte, Ramos dijo que estaban en espera de que un fiscal gestiones una orden de registro y allanamiento.
