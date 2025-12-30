Opinión
Asesinan a un turista tras altercado en el Viejo San Juan

Las autoridades indican que hay cinco personas arrestadas por el crimen

30 de diciembre de 2025 - 6:47 AM

Updated At

Actualizado el 30 de diciembre de 2025 - 7:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena donde fueron atacados se ocuparon 23 casquillos de calibre 9 milímetros, un casquillo de calibre .40, tres proyectiles y dos plomos.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 460 asesinatos en lo que va de este año, 34 menos que los 494 registrados a la misma fecha en el 2024. (david.villafane@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un turista procedente del estado de Florida fue asesinado en circunstancias que son investigadas por las autoridades desde la madrugada de este martes, en el Viejo San Juan.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, el Municipio de San Juan informó que los hechos comenzaron a eso de las 12:41 a.m., en el negocio Mono Stereo, ubicado en la calle San Sebastián.

Según información preliminar, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala en distintas partes del cuerpo, que estaba sobre una acera de la intersección de la calle San Sebastián con la calle Del Mercado.

Por su parte, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson, indicó que se trató de “una pelea que continúa fuera del negocio”.

“Tres individuos están golpeando a uno”, relató Jackson, en entrevista en la escena con TeleOnce. “Uno saca lo que testigos dicen es un arma de fuego y le hace una detonación al individuo”, agregó el oficial, en relación al occiso que fue identificado como Nathan Joel Castro, de 40 años y residente de Florida.

Jackson señaló que oficiales que estaban en el área escucharon la detonación y se acercaron al área, mientras que a través de cámaras de seguridad lograron rastrear a las personas intentaban escapar.

“Logramos dar con los individuos que huían de la escena. Estaban montándose en un vehículo. Rastreamos toda la vigilancia electrónica hasta que se pusieron bajo arresto a cinco personas”, abundó Jackson.

En entrevista con WAPA TV, el comisionado detalló que ocuparon el vehículo, esperando por una orden judicial de allanamiento, por entender que en el interior se encuentra el arma de fuego utilizada en el asesinato.

En declaraciones escritas, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, destacó que “la rápida intervención de nuestra Policía Municipal evitó que los sospechosos escaparan y permitió asegurar evidencia clave desde el primer momento. Nuestra prioridad es proteger vidas y mantener a San Juan como una ciudad segura para quienes viven aquí y para quienes nos visitan”.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en conjunto con el fiscal de turno, se encuentra a cargo de la pesquisa

Hasta este lunes, la Policía había reportado 460 asesinatos en lo que va de este año, 34 menos que los 494 registrados a la misma fecha en el 2024.

