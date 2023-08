Mientras continúa su curso la investigación de las autoridades locales por la muerte de una menor de 13 años en San Sebastián, Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigativo del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) confirmó ayer, viernes, que no descarta presentar cargos federales en el caso.

“HSI en Mayagüez está colaborando activamente con la Policía de Puerto Rico en la investigación sobre el caso de una niña de 13 años del pueblo de San Sebastián cuyo cuerpo fue llevado sin signos de vida al CDT (Centro de Diagnóstico y Tratamiento) de dicho pueblo por quien se identificó como su pareja, un hombre de 27 años”, explicó por escrito la directora interina de HSI San Juan, Rebecca González-Ramos.

“En este momento estamos en la etapa investigativa preliminar en comunicación con la Policía de Puerto Rico y brindándoles los recursos necesarios. Basado en la evidencia recopilada no descartamos la posibilidad de radicar cargos federales en conjunto a la Fiscalía”, añadió.

PUBLICIDAD

Según la Policía, la menor de 13 años fue transportada al CDT de San Sebastián a las 6:25 a.m. de ayer, en un vehículo Kia conducido por un individuo de 27 años identificado como Brian Pérez Hernández, quien alegó ser su “pareja”. El informe policíaco agregó que un médico de turno “llegó hasta el auto para verificar el cuerpo de la joven, quien no tenía signos vitales y no presentaba signos de violencia visibles”.

La Uniformada confirmó que Pérez Hernández tiene expediente criminal, aunque de momento no ha precisado por qué delitos.

Ayer, el Departamento de Justicia informó que designó a fiscales de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores para investigar las circunstancias que rodean la muerte de la adolescente.

La Policía confirmó la identidad de la menor, pero El Nuevo Día se reserva la información para proteger a la víctima. También, corroboró que se trata de la misma menor –en ese entonces de 12 años– que fue reportada como desaparecida en 2022, cuando abandonó el hogar sustituto donde fue colocada por Familia en la región de Aguadilla. La Uniformada informó, el 22 de noviembre de 2022, que la menor fue encontrada, en buen estado de salud, en el área de Aguadilla.

En entrevista con este diario, dos psicólogas instaron a que se investiguen a fondo las circunstancias de la muerte, el trasfondo de la menor, así como las circunstancias en que se encontraba con un hombre de 27 años al momento de su deceso, pues pudo darse una dinámica de “superioridad o autoridad, o que ella tuviera una relación de dependencia respecto a ese adulto”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las expertas, usar el término “pareja” en este contexto es errado por la amplia diferencia de edad entre ambos, en lo que describieron como una “relación abusiva”.