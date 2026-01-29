Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a joven cuyo cuerpo baleado fue hallado atado de manos en Carolina

José A. Vargas Díaz, de 21 años, pertenecía al Programa de Hogar Sustituto de Menores del Departamento de la Familia

29 de enero de 2026 - 2:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
En la escena levantaron casquillos de bala.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía identificó como José A. Vargas Díaz, de 21 años, al joven cuyo cuerpo fue hallado atado de manos y con múltiples heridas de bala cerca de un motel en Carolina.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a la 1:16 p.m. del miércoles, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en el kilómetro 3 de la carretera PR-848, en el barrio Saint Just.

Cuando llegaron los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre tirado sobre el pavimento, con “aparentes heridas de bala”.

El teniente José Padín, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, dijo a El Nuevo Día que el occiso tenía las manos amarradas en la espalda y que aparentemente llevaba en el lugar “unos días”.

En la escena levantaron casquillos de bala.

La Policía agregó que Vargas Díaz pertenecía al Programa de Hogar Sustituto de Menores del Departamento de la Familia.

El Nuevo Día solicitó declaraciones a Familia y aguarda por una respuesta.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
