Identifican a joven cuyo cuerpo baleado fue hallado atado de manos en Carolina
José A. Vargas Díaz, de 21 años, pertenecía al Programa de Hogar Sustituto de Menores del Departamento de la Familia
29 de enero de 2026 - 2:46 PM
La Policía identificó como José A. Vargas Díaz, de 21 años, al joven cuyo cuerpo fue hallado atado de manos y con múltiples heridas de bala cerca de un motel en Carolina.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a la 1:16 p.m. del miércoles, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en el kilómetro 3 de la carretera PR-848, en el barrio Saint Just.
Cuando llegaron los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre tirado sobre el pavimento, con “aparentes heridas de bala”.
El teniente José Padín, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, dijo a El Nuevo Día que el occiso tenía las manos amarradas en la espalda y que aparentemente llevaba en el lugar “unos días”.
En la escena levantaron casquillos de bala.
La Policía agregó que Vargas Díaz pertenecía al Programa de Hogar Sustituto de Menores del Departamento de la Familia.
El Nuevo Día solicitó declaraciones a Familia y aguarda por una respuesta.
