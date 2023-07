Dos adolescentes, de 13 y 15 años, fueron asesinadas la madrugada de este martes en Piñones, Loíza, horas antes de que sus madres las reportaran como desaparecidas en el cuartel de la Policía en Arroyo.

Las jóvenes fueron identificadas esta tarde como Tanaisha Michelle de Jesús Curet, de 15 años, y Nahia Paola Ramos López, de 13 años.

La Uniformada añadió que el doble asesinato podría estar vinculado a otro incidente violento registrado hoy, martes, en el sector Campeche, de Carolina, en el cual tres jóvenes fueron asesinados.

“Comenzamos paralelo ambas investigaciones, pero ya prácticamente estoy uniendo ambas investigaciones. Una vez identificados los otros tres, nosotros lo vemos como cinco personas muertas en dos sitios distintos”, puntualizó el comisionado auxiliar de la Policía, Roberto Rivera Miranda.

La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, la inspectora Mabel Oliveras, indicó que Ramos López estaba en el asiento del pasajero delantero de una Toyota Tacoma de 2018 y de color anaranjado, mientras que el cuerpo de De Jesús Curet se encontró en el asiento trasero.

“Dos madres fueron hoy (martes) al cuartel de Arroyo a informar que sus hijas estaban desaparecidas tras enterarse en las redes sociales de un asesinato en Carolina donde encontramos dos féminas”, compartió Oliveras al llegar a la Comandancia de Carolina a entrevistar a los familiares de las jóvenes reportadas desaparecidas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:47 a.m. de hoy, en el kilómetro 1.4, de la carretera PR-187. “La escena refleja que aquí fue donde las mataron”, indicó Oliveras, en referencia a que en el lugar encontraron casquillos de bala.

Las progenitoras de las jóvenes informaron sobre la desaparición temprano en la mañana, luego que los medios de comunicación reseñaron el hallazgo de los cuerpos de dos féminas. Las dos adolescentes se quedaron a dormir en la casa de la joven de 15 años y no es hasta la mañana de hoy, martes, que la madre se percata que no estaban en el hogar.

“En horas de la mañana, una de ellas se percata que no estaba en la residencia y la otra se entera a través de los medios. (...) Ellas no notificaron a las madres que iban a salir”, comentó la inspectora.

La madre de la joven de 13 años, que vive en Guayama, y la hermana mayor de la otra joven de 15 años acudieron a la comandancia de Carolina para ser entrevistadas antes de llegar al ICF.

“Estamos trabajando con esa información para ver si, en efecto, se trata de ella. Estamos en comunicación con personal del CIC de Ponce, Guayama y Humacao, porque tenemos que saber si se trata de un mismo evento, este y el que tenemos en el barrio Campeche”, detalló. Sobre el segundo evento, se refirió al triple asesinato reportado esta mañana en Carolina.

El vehículo que contenía en su interior los cuerpos de las dos menores fue reportado como hurtado el pasado domingo mediante un carjacking.

“Es importante que la gente sepa que ese vehículo que está ahí es hurtado mediante carjacking el domingo, en Ponce. Dos individuos tomaron ese vehículo a la fuerza de un caballero. Estamos trabajando con eso”, comentó el coronel Rivera Miranda.

A la escena, también acudieron tres oficiales del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Rivera Miranda detalló que hay unos impactos de bala que son de adentro hacia afuera. Se identificaron casquillos de calibres .40 y nueve milímetros.

El comisionado auxiliar no entró en detalle sobre el móvil de la masacre. “No voy a descartar nada. Podría ser una banda de carjacking que estaba operando en la zona de Guayama, pero no voy a descartar nada”, detalló.

Impactos de bala en el vehículo donde fueron encontradas las víctimas. (Ramón “Tonito” Zayas)

El personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) levantó los cuerpos de la escena en la mañana.

Hasta ayer, lunes, la Policía había reportado 273 asesinatos en lo que va de año, 67 menos que los 340 registrados a la misma fecha en 2022.