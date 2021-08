La Policía identificó al dueño del vehículo en el cual fue encontrado en la madrugada de ayer, lunes, el cuerpo de un hombre baleado y amarrado con cinta adhesiva debajo del puente de la Constitución, en la avenida John F. Kennedy, en Santurce.

El capitán Luis Díaz, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, indicó que el hombre fue citado para comparecer este martes al Cuartel General. Sin embargo, aclaró que este individuo no es persona de interés y que lo que buscan aclarar es si había vendido el vehículo.

“No tiene expediente criminal. No es persona de interés para la Policía de Puerto Rico porque no ha sido acusado de nada. El carro aparecía a nombre de una persona de Mayagüez, no sabemos si él vendió el carro”, explicó Díaz.

El cuerpo del hombre, de quien las autoridades estiman tiene entre 27 a 35 años, fue encontrado en un vehículo Hyundai Elantra, color azul, de 2019. Además de estar amarrado con cinta adhesiva de piernas y brazos, este tenía una soga en el cuello.

“Esta persona aún está en el Instituto (de Ciencias Forenses), nadie ha dicho ‘ese es mi hermano o ese es mi hijo’. Estamos esperando que lo identifiquen, toda vez que no tenía identificación encima. Estamos esperando esa identificación”, detalló Díaz.

Las autoridades ahora buscan identificar cámaras de seguridad aledañas a donde fue encontrado el cuerpo para identificar una trayectoria del vehículo.

La víctima fue descrita como de 5′7″ de estatura, 200 libras peso, tez trigueña, pelo castaño y ojos color marrón. Al momento del hallazgo, este vestía una polo color rojo, mahón azul largo y zapatos color marrón.

En la escena, las autoridades levantaron 27 casquillos: siete de calibre .45 y 20 de calibre .40.

El capitán Díaz urgió a la ciudadanía a cooperar de manera confidencial para esclarecer este caso, llamando al 787-343-2020 o al 787-793-1234 extensión 2200.