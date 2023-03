El incendio forestal que, por sexto día consecutivo, arde entre el camino Los Méndez, en San Germán, y Maricao, alcanzó este sábado parte del terreno del Bosque Estatal de Maricao, hogar para múltiples especies endémicas tanto de fauna como de flora.

La Oficial de Manejo contra Incendios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Darien López Ortiz, confirmó a El Nuevo Día que el incendio comenzó a afectar la periferia del bosque esta mañana y, de momento, desconocen cuánto se ha extendido.

“Esta mañana se activó el área de Indieras, en Maricao, y ya el fuego entiendo que está dentro del bosque. Yo no estoy en la escena, pero me enviaron la ubicación y ya está dentro de los terrenos del bosque. El incendio está casi subiendo por Sabana Grande. Si miramos de frente al bosque, sería la parte este del bosque”, precisó la también dasónoma del Estado, en entrevista telefónica.

Entre los terrenos del bosque, de más de 10,200 cuerdas, hay un área en la que se liberan cotorras puertorriqueñas, luego de haber crecido en cautiverio bajo el Proyecto de Recuperación de la Cotorra Puertorriqueña del DRNA. Sin embargo, López Ortiz aseguró que las llamas están distantes del hogar de las cotorras.

Señaló, no obstante, que ya comenzaron a identificar daños a especies, como una boa puertorriqueña que se halló quemada a consecuencia del siniestro. Agregó que la totalidad de los impactos del incendio y la cantidad de terreno afectado no se podrán determinar hasta que no se apague por completo y se revise el área.

El incendio estaba extinguido ayer en un 95% y, en ese momento, el terreno del bosque no estaba en riesgo. Sin embargo, las llamas se reactivaron en un área cercana durante la noche, razón por la que el Negociado del Cuerpo de Bomberos solicitó la reactivación de la Guardia Nacional.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, informó a este periódico que solicitaron nuevamente el uso de helicópteros de la Guardia Nacional para descargar agua sobre las llamas que siguen activas en un área de difícil acceso por tierra.

“Tenemos el apoyo de la Guardia Nacional con la que hemos coordinado desde tempranas horas de la mañana, adicional a los alcaldes de Maricao y San Germán. Esperamos ya para el día de hoy finalizar con tres áreas diferentes que han sido identificadas que anoche el fuego comenzó, de nuevo, en esas áreas. Estamos esperanzados en que en el día de hoy este trabajo finalice”, indicó el funcionario desde el centro de operaciones que se habilitó para manejar la emergencia.

Por su parte, el comisionado de Bomberos, Marcos Concepción Tirado, explicó que, en esta ocasión, se sumaron bomberos con equipo para atacar el incendio por tierra, además de las descargas de agua que realiza un helicóptero.

“Se encuentran dos brigadas dentro del incendio atacando y mitigando haciendo líneas (de fuego) para que cuando esa agua caiga sea más efectiva y luego, entonces, los compañeros continúen atacando el fuego dentro directo con unas unidades que tenemos allí”, señaló el bombero.

Las líneas de fuego son áreas en las que bomberos eliminan todo material vegetativo por espacio de dos pies de ancho, aproximadamente, con la intención de limitar el terreno por el que podría propagarse un incendio forestal. En caso que el fuego llegue al área donde está una “línea de fuego”, se topará con tierra y no con combustible vegetal que podría seguir quemando.

“Tenemos dos unidades forestales, tenemos dos ‘mulitas’ que son equipos de alta duración que están preparados con un sistema de supresión de incendios para atacar directamente los sitios complejos a los que no pueden llegar unidades de extinción grandes”, agregó acerca de cómo sofocan el incendio.

Concepción Tirado describió ayer a este diario que las “mulitas” son vehículos todo terreno (four tracks) con los que mueven equipo de supresión y extinción para sofocar las llamas, en áreas donde no es posible movilizar un camión cisterna.

Hasta ayer en la tarde, el estimado de terreno quemado a consecuencia de este siniestro, que comenzó a arder el lunes, era de 28 cuerdas, por lo que el número continúa en aumento.