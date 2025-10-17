Investigan asesinato de un hombre en Bayamón
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala
17 de octubre de 2025 - 9:51 AM
Un hombre fue asesinado este viernes en la carretera 174, kilómetro 4.4, sector La Palma, en Bayamón.
El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.
Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre, quien no ha sido identificado.
De momento, las autoridades desconocen las circunstancias detrás de los hechos.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón lidera la pesquisa.
