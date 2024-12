Investigan brutal ataque contra septuagenario en el casco urbano de Mayagüez

Hijo ofrece recompensa de $5,000

“Me siento bastante bien hasta ahora. El domingo fue que el dolor no lo aguantaba, pero ya estoy bastante bien porque me atendieron bien en el hospital”, dijo el perjudicado, identificado como Carlos Crespo González , en entrevista con Las Noticias de TeleOnce.

“Yo fui a ver el alumbrado (de Navidad) y estuve como 20 minutos... paso para la guagua y veo una muchacha embarazada que viene a increpar, no sé si es al esposo o al compañero, y empezó a atacarlo. Como estoy detrás de él, yo me paro, y cuando me paro, él me pregunta que qué yo hago ahí, que yo no tengo que estar ahí porque eso no es problema mío”, narró Crespo González.