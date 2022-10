El asesinato de Zuleika Marie Fernández Rivera, ocurrido esta madrugada en una residencia en Río Piedras, es investigado bajo el Protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres y personas por razones de género (feminicidio y transfeminicidio), anunció el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

El coronel señaló que, aunque el móvil principal sigue siendo un asesinato mediante robo, la política pública del gobierno actual establece que debe investigarse de acuerdo con el protocolo establecido por el comité Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE).

“Mantenemos abierta la clasificación de la causa de muerte hasta poder corroborar que no se trate de un feminicidio. Hasta que no finalicemos la investigación, no descartamos ningún ángulo”, aseguró López Figueroa en declaraciones escritas.

Minutos antes que trascendiera el comunicado de López Figueroa, el comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales, Roberto Rivera Miranda, anticipó, en entrevista con El Nuevo Día, que tomará tiempo esclarecer el caso, debido a que las alegaciones de la querellante que reportó los supuestos hechos no coinciden con lo que se encontró en la escena.

Las autoridades fueron alertadas de los hechos a eso de la 1:53 a.m.. El crimen ocurrió en una residencia en la calle 6 de la urbanización San Agustín, en San Juan.

Entre las incongruencias, el teniente coronel resaltó, por ejemplo, que no encontraron ninguna puerta o portón forzados en la residencia, descrita como una estructura en la que se alquilan varios estudios. Además, indicó que la querellante, quien era pareja de la occisa, ha cambiado su versión de los hechos en tres ocasiones.

El cuerpo de la víctima, de 34 años, presentaba una herida de proyectil de bala en la parte superior del pecho.

“Tenemos que seguir viendo si podemos identificar cámaras de seguridad de las que podamos extraer videos para ver si podemos ubicar al supuesto individuo que entró a la residencia. Lo próximo es que, una vez logremos eso, sino lo vemos ahí tendríamos que trabajar otros aspectos de lo que es la investigación criminal”, afirmó el teniente coronel en entrevista telefónica.

La principal alegación de la querellante de 28 años es que se encontraba con Fernández Rivera viendo “un programa de Netflix” cerca de las 2:00 a.m. cuando un hombre, supuestamente, escaló la residencia, se ubicó de frente a la víctima y justo después de pedirle dinero le disparó.

El informe de novedades de la Uniformada establece que alguien llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar de disparos en el lugar y cuando las unidades llegaron al lugar encontraron el cadáver de la mujer, cuyo cuerpo se encontró desnudo.

La querellante no fue agredida durante el presunto escalamiento.

“La residencia queda en la parte de arriba de la estructura. Ellas llevaban cuatro años viviendo en el lugar. [...] Supuestamente, (el individuo) entró y le dice a ella (la occisa): ‘Dame el dinero’ y ahí mismo le disparó. Eso no es compatible con la forma y manera que aquí se cometen los robos domiciliarios. Se supone que él (el supuesto asaltante) insistiera pidiendo el dinero y amenazar con matarla, pero nada de eso sucedió”, cuestionó Rivera Miranda.

Preguntado sobre el arma con la que se le provocó la muerte a Fernández Rivera, el oficial señaló que no fue encontraron ninguna en el lugar. Tampoco levantaron ningún casquillo, por lo que presumen que pudo haber sido un revolver.

Además de la entrevista que le realizaron a la querellante, los agentes a cargo de esta investigación regresaron, pasado el mediodía, junto a Rivera Miranda a la escena para volver a revisar el lugar e intentar determinar la forma y manera en que ocurrieron los hechos.

El resultado de ese análisis, expresó el funcionario, fue más incertidumbre de la que tenía la pesquisa esta madrugada.

“Hay muchas cosas y muchas incongruencias que hay que trabajar. Estamos buscando cámaras de seguridad, que no son tan cercanas, y tenemos que ver cuántas apuntan al mismo portón (presuntamente forzado). Ellas llevaban siete años de relación y, supuestamente, no tenían problemas. Los vecinos tampoco dicen nada. No sabemos cuánto dinero iba a robar el individuo, tampoco se robó nada”, mencionó el teniente coronel.

“Te digo, son muchas cosas (que no coinciden)”, acotó.

Al tiempo, anticipó que la mujer volverá a ser entrevistada, una vez se recopilen más detalles.

“Va a tomar tiempo (esclarecer el caso), pero yo sé que nosotros vamos a saber qué pasó allí”, puntualizó el oficial.

Hasta ayer en la noche, la Policía había registrado 40 mujeres asesinadas en lo que va de año, una de ellas era menor de edad. En contraste, para la misma fecha el año pasado, la estadística era de 21 muertes violentas contra mujeres.