La jefa de Fiscales del Departamento de Justicia, Jessika Correa González, exhortó a las personas que acompañaban a Justin Rafael Santos Delanda, hermano del artista urbano Arcángel, el día en que falleció en un accidente de tránsito a que acudan a la citación en la Fiscalía de San Juan para que rindan su testimonio sobre los hechos.

Correa González resaltó, mediante declaraciones escrita, que la investigación de la muerte de Santos Delanda, registrada el 21 de noviembre en el puente Teodoro Moscoso, se encuentra “en una fase adelantada”, pero el Ministerio Público requiere del testimonio de las personas que acompañaban a la víctima para poder presentar su caso.

“Contamos con piezas de evidencia esenciales y hemos entrevistado a potenciales testigos. Sin embargo, los acompañantes de la víctima, quienes presenciaron los hechos, no comparecieron a la citación de la Fiscalía de San Juan. Les hacemos un llamado a cooperar con las autoridades, que es un deber ciudadano, para completar la investigación y hacerle justicia a Justin y a su familia”, manifestó Correa González.

La jefa de los fiscales explicó que “probar un caso más allá de duda razonable en un tribunal requiere mucho más de lo que la gente piensa. El Ministerio Público tiene el deber de cumplir con todas las Reglas de Procedimiento Criminal y de Evidencia para autenticar la prueba y asegurar que sea admisible. Además, una vez se inicia el proceso, comienzan a decursar los términos de juicio rápido establecidos en nuestro sistema de derecho”.

La fiscal Correa González puntualizó que “los casos se radican cuando están listos y existe la evidencia suficiente para pasar el rigor que exige el tribunal. Son los fiscales quienes único pueden realizar esa determinación, responsablemente, fundamentándose en la prueba y el derecho, sin distinción de personas; no por presiones públicas o a base del análisis de terceros que no conocen los detalles de las investigaciones. Cada caso es distinto, por lo que no se puede generalizar o igualar un caso a otro”.

La letrada no indicó, en el comunicado de prensa, cuántas personas acompañaban a Santos Delanda el día en que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el informe del Negociado de la Policía, Santos Delanda manejaba un vehículo todo terreno del fabricante Can-Am en el puente Teodoro Moscoso cerca de las 2:32 a.m. del 21 de noviembre cuando una mujer de 46 años que transitaba en el carril contrario y guiaba una Hyundai Tucson invadió la vía en que viajaba el joven de 21 años y lo impactó.

A consecuencia del impacto, Santos Delanda y un pasajero salieron expulsados del vehículo Can-Am. El Can-Am comenzó a dar vueltas tras el golpe de la Hyundai Tucson y arrolló a Santos Delanda, causándole la muerte. El pasajero sobrevivió, reveló la Uniformada.

Por su parte, la Policía todavía aguarda por los resultados de las pruebas toxicológicas realizada a la mujer que causó el accidente, cuyo nombre no ha sido revelado.

“El agente investigador se comunicó con la persona negligente en el accidente, pero no quiso emitir comentarios por recomendaciones de su representante legal. Estamos en proceso de recibir los resultados de la prueba de alcohol que se le practicó”, manifestó el teniente Elvis Zeno, director auxiliar de la División de Tránsito de la Policía a El Nuevo Día el pasado 29 de noviembre.