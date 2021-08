La reciente hilera de asesinatos y agresiones en Puerto Rico, en más de una ocasión hacia la mujer y en otras más recientes entre allegados o familiares, mantiene en alerta a expertos que urgen al gobierno de Pedro Pierluisi presentar un plan concreto desde el aspecto sociológico, para cortar de raíz el problema generacional de la violencia.

En lo que va del año 2021, la Policía de Puerto Rico ha reportado 344 asesinatos, un aumento de 42 en comparación al mismo periodo del año pasado.

Expertos consultados por El Nuevo Día coincidieron en entrevistas separadas en que la violencia en el país se ha agravado en años recientes por los huracanes de 2017, los terremotos de 2020 y más reciente, con la pandemia de COVID-19. Pero más allá de esos factores, destacaron la incertidumbre económica que deteriora aún más el paradigma social.

Para el sociólogo y exsecretario del Departamento de Educación César Rey, la violencia en Puerto Rico no se atiende con “cambiar un superintendente o la secretaria de la Familia”, por ejemplo. En su opinión experta, el problema está en la falta de educación y la poca importancia que se le da a áreas como la cultura, una de las más trastocadas por los constantes recortes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

PUBLICIDAD

“La epidemia que no tiene vacuna en este momento, o solución fácil, es la violencia, porque lleva generaciones engendrada. Ahora dramatizada y afectada por una crisis, por una pandemia, por un desplazamiento económico, por una falta de educación, de valores adecuados, por una violencia de género que en nuestro país es desmedida”, planteó el catedrático de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La Policía de Puerto Rico, hasta esta mañana, tenía contabilizados siete asesinatos de mujeres por violencia de género. No obstante, el Observatorio de Equidad de Género, hasta el 19 de julio, registró un total de 31 feminicidios directos e indirectos, según un informe publicado en sus redes sociales.

“Hay que repensar una política pública integrada, en este momento no la hay. No es aumentar la fuerza policiaca, no es aumentar necesariamente la represión, es entender que el origen de la violencia es social y que tiene raíces económicas, sicológicas. Y la única manera de hacerlo es repensando esa política pública, inclusive integrando agencias a trabajar en conjunto, hay que sentarlos mano a mano, algo que no ocurre de ordinario en este país”, acotó Rey.

El sociólogo y profesor Cesar Rey.

La violencia se ha observado de diversos ángulos en las pasadas semanas, con el suicidio del acusado por el asesinato de Andrea Ruiz Costas; el asesinato de un padre a manos de su hijo de 18 años; la muerte de otra joven madre en Ponce y, más reciente, el atentado que dejó heridas a dos menores de edad en el residencial Nemesio R. Canales.

PUBLICIDAD

La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Mabel López Ortiz, opinó por su parte que la amenaza actual a los derechos humanos y laborales, y los recortes en los servicios de salud mental han empeorado el panorama para los puertorriqueños, sometidos a una presión “económica y política” que a su vez colocará a las familias en un punto más vulnerable.

“Nosotros desde el inicio de la pandemia vislumbrábamos que los asuntos de violencia intrafamiliar y violencia en el país iban a ser el resultado a largo plazo, porque estamos viviendo como país múltiples presiones que son económicas, y que eventualmente terminan deteriorando la complejidad social. La salud mental del país está totalmente amenazada por estos eventos”, destacó.

A esto sumó las medidas de austeridad impuestas por la JSF, que a su entender han tenido un gran impacto en la salud mental de la gente por trastocar los servicios esenciales. “La educación es un buen ejemplo, la cultura. Todos los recortes van a la cultura, a la eliminación de todo lo que sea un proyecto de país y que apueste a lograr esa prevención”.

Mabel López Ortiz, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico.

“Los servicios que deben estar disponibles, al no estarlos la gente se agobia más y surge toda esta situación de aumento de la violencia. Siempre se piensa en una respuesta punitiva de más policías, y la verdad es que muchos criminalistas, sociólogos y desde mi profesión de trabajo social hemos denunciado que si atiendes con prevención los asuntos de desarrollo integral de las familias, calidad de vida seguridad y protección social, tú vas a tener un resultado positivo en disminuir la criminalidad”, puntualizó la doctora López Ortiz.

PUBLICIDAD

Llamado a educar

El sociólogo Rey señaló que el tema de la violencia no se ha atendido como algo sistémico, sino con parchos en una agencia u otra, lo que a su entender empeora la situación. Añadió que las personas de escasos recursos son las que más sufren los efectos de la ola de violencia dramática en el país.

“La violencia sobre todo es síquica, hay una violencia que es invisible, está permanente distribuida en distintos aspectos de nuestra sociedad. Va desde la educación, de cómo se trata a los demás, cómo se trata a la mujer, cómo se trata a los adultos mayores, a los menores. Nuestras relaciones de poder están todavía en conflicto muchas veces, por múltiples razones, y yo le echo la responsabilidad mayor a la educación”, señaló el extitular de Educación.

Para 2020, la Línea PAS de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) recibió 922,797 llamadas. En lo que va del año actual, el número va por 147,461, acercándose al total de llamadas recibidas en el 2019, que cerró con 170,446.

El abogado criminalista Pablo Colón lamentó a este medio que la criminalidad es “un mal que yo creo del que no nos vamos a librar nunca”, al tiempo que denunció el cierre de escuelas, cuarteles de la Policía, tribunales e instalaciones de salud mental que ha atribuido al alza en la violencia.

“Si tú analizas la situación, los criminales -por lo general- no piensan en las consecuencias de sus actos, pero es porque han estado cerca del crimen o han estado participando en el crimen desde hace tiempo. Pero si a un niño lo educas sobre las consecuencias jurídicas, sociales y familiares de la comisión de un delito, y el niño se va criando con esa conciencia, probablemente cuando le toque enfrentarse a una situación en donde tenga que optar por delinquir o no, se acuerde de lo que aprendió”, apuntó.