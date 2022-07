Agentes del Negociado de la Policía arrestaron a una mujer en la mañana de hoy, domingo, en medio de una manifestación frente al condominio Sol y Playa, en Rincón.

Según la versión de la Uniformada, el arresto se dio porque la manifestante “agredió a un miembro de la fuerza en el brazo izquierdo”.

La arrestada fue identificada como Zaida Morales Santiago, de 48 años y residente de Añasco.

El líder ambientalista Eliezer Molina compartió vídeos de la concentración de oficiales en el lugar, quienes bloqueaban el espacio entre el edificio y los manifestantes con vallas color naranja.

En un vídeo en su cuenta de Facebook, se observa a la mujer arrestada hablando por un altoparlante en dirección a los uniformados.

“Ustedes a mí me atropellaron, me violentaron mis derechos. Los puercos que son ustedes, me atacaron, me tiraron en la arena, me agarraron cuatro (policías). Me amenazaron con amarrarme las patas, mira pa’ allá, me dijeron que me hubiese quedado en mi casa, me dijeron que me callara la boca, me dijeron que podía ser peor”, denunció Morales Santiago.

PUBLICIDAD

La manifestante aseguró que el momento del arresto quedó capturado en vídeo, y que demandará a las autoridades.

“Estamos aquí en resistencia, yo soy una mujer orgullosa de mi patria. Yo estoy aquí orgullosamente, que me arresten todo lo que quieren, porque yo sé que estoy ejerciendo mis derechos como boricua. Ustedes no mandan, el pueblo manda. Las playas son del pueblo”, concluyó.

Los alrededores del condominio Sol y Playa amanecieron rodeados de más de una veintena de agentes de la Policía, entre ellos lo que aparenta ser la Fuerza de Choque.

La Uniformada informó que agentes de la División de Arrestos y Allanamientos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, supervisados por el sargento Armando González, consultaron con el fiscal Víctor Ramos “para la posible radicación de cargos contra la imputada”.

El pasado 6 de junio, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) anuló la certificación del deslinde de la zona marítimo-terrestre en la playa Los Almendros, donde ubica el condominio, tras acoger el informe del oficial examinador Luis González Ortiz.

La determinación se amparó exclusivamente en una falla procesal, pues González Ortiz encontró que se incumplió con el requisito de publicación de la solicitud del deslinde en el portal electrónico del DRNA, así como el término para recibir los comentarios de la ciudadanía.

El DRNA denegó, a finales de junio, la solicitud de reconsideración que el Consejo de Titulares del condominio presentó tras la anulación de la certificación del deslinde de la zona marítimo-terrestre que dio base al permiso para la reconstrucción de las áreas recreativas del complejo.