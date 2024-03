La Policía ejecutará intervenciones “constantes” en seis residenciales donde opera organización vinculada a muerte de agente

López Figueroa no precisó qué vínculo directo, si alguno, tenía el individuo arrestado con el asesinato de Ramos Vélez, quien tenía 35 años al momento de su muerte. En la intervención en Lagos de Blasina, la Policía también incautó una cantidad no contabilizada de sustancias controladas que, de acuerdo con información preliminar, se trataba de heroína y cocaína .

Entrevistan a “personas de interés”

“Nosotros sostenemos un caso en un tribunal con testigos. Si no tenemos testigos, no podemos sostenerlos. Muchas veces estas personas se cohíben porque, en cada comunidad, son pocos los que están haciendo daño. Los muchos, prácticamente, se han vuelto presos de estos individuos y temen declarar. No puedo llevar un caso a un tribunal, meramente, porque me dijeron. Necesito gente valiente que pueda estar en el proceso para poder sostener un caso”, insistió López Figueroa, quien afirmó que, en sus 36 años en la Policía, “nunca” ha visto que un testigo no involucrado en un delito haya sido asesinado por cooperar con las autoridades.