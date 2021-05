Agentes del Negociado de la Policía encontraron en la tarde de hoy, martes, una camiseta que pudiera ser propiedad de Jean Carlos González, el guardia de seguridad que fue reportado como desaparecido el 19 de mayo y cuyo vehículo fue encontrado en un barrio de Guaynabo ayer, lunes.

Según indicó Yaira Rivera, portavoz de prensa de la Uniformada, a El Nuevo Día, oficiales encontraron la camiseta, cerca de las 4:0 p.m., durante una búsqueda en una quebrada ubicada en una zona boscosa cerca de la calle Chevrolet del barrio Santa Rosa III de Guaynabo. En esta zona fue que la Policía también se topó con la pick-up Ford Ranger registrada a nombre de su hermano, Israel González.

“Hay como una quebrada en una zona boscosa en el barrio Santa Rosa III, cerca de donde encontraron la guagua en el día de ayer. En estos momentos, personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se trasladó a la zona para tomar posesión de la camisa y llevarla al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para realizarle las pruebas pertinentes”, explicó Rivera vía telefónica.

Aunque la Policía no ha establecido oficialmente que la camiseta le pertenece a González, Rivera indicó que, según la familia del joven, la pieza de ropa es del guardia de seguridad.

Las autoridades llevaron a cabo un análisis del vehículo de González durante el día de ayer, pero resaltaron que no encontraron pistas que lleven a encontrar al joven de 24 años.

“Ese vehículo no es de él (Jean Carlos), es del hermano de él, pero era Jean Carlos quien estaba utilizándolo el día en que fue a trabajar. En el vehículo no encontramos ningún tipo de desorden, ningún tipo de características de que lo hayan hurtado mediante apropiación ilegal o carjacking. En el vehículo estaban los uniformes de trabajo de él y no se encontró nada que diera indicio de dónde pudiera estar, tampoco de por qué se dejó allí ni nada de eso”, detalló el capitán Luis Díaz Muñoz, director del CIC de San Juan, más temprano en el día de hoy.

González Rivera, quien trabaja como guardia de seguridad para la compañía Génesis Security, fue reportado como desaparecido el 19 de mayo por su hermano mayor.

La querella establecía que el joven desapareció de los predios del Complejo Deportivo Rebekah Colberg, en Río Piedras, donde realizaba su labor de guardia de seguridad.

Díaz Muñoz estableció que el equipo de búsqueda que designaron para este caso ya visitó dicho complejo deportivo, así como otras zonas aledañas a Río Piedras, pero en ningún lugar se ha identificado rastro alguno de González Rivera.

Díaz Muñoz solicitó la colaboración de la población para que, de tener información que sea útil para esta búsqueda, se comunique de manera confidencial al 787-793-1234, extensión 2230, o al 787-343-2020.