La Policía identificó este martes como Nathaniel Vázquez Esquilín, de 24 años, a una de las víctimas del doble asesinato que se registró la noche del pasado sábado en la PR-2, cerca de la salida hacia la avenida Martínez Nadal, en Guaynabo.

De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades, el individuo residía en el condominio Alameda Towers, en San Juan, y no poseía expediente criminal.

El cuerpo de Vázquez Esquilín fue localizado con varios impactos de bala en el asiento del pasajero de un vehículo marca Honda, modelo Acord, color rojo, del año 2008, junto con otro hombre que todavía no ha sido identificado. El auto también presentaba impactos de bala.

Se espera que la Policía divulgue la identidad de la otra víctima una vez sus familiares identifiquen el cadáver en el Instituo de Ciencias Forenses (ICF).

Este incidente ocurrió simultáneamente a una intensa balacera que dejó a tres hombres heridos en Santurce. Las autoridades confirmaron que ambos incidentes están relacionados.

PUBLICIDAD

“Fue simultáneo y por eso entendemos que guarda relación. Ocurrió lo de Santurce y a minutos estaba el vehículo en el área de Guaynabo, pero bien cerca de la jurisdicción con San Juan”, señaló anteriormente a El Nuevo Día el sargento Julio Figueroa, supervisor de la División de Homicidios del área policiaca de Bayamón.

No obstante, el director del Cuerpo de Investigación Criminal de San Juan, Luis Díaz, había dicho que no descartaba que hubiese alguna relación entre los hechos, pero que entendía que no había vínculo entre las víctimas del asesinato y los tres heridos.

De la escena del doble asesinato se desprende que las víctimas no fueron baleadas allí y que el vehículo tampoco chocó con la valla, sino que quedó detenido en el lugar.

Según la Uniformada, las víctimas de la balacera en Santurce son dos hombres de 20 años y uno de 21, quienes residían en Carolina.

La escena fue ubicada entre el negocio Ocean Club, frente al teatro Ambassador, en la avenida Ponce de León y la intersección de la calle Condado con la calle Ribot en Santurce. Cuando los agentes llegaron, encontraron a los tres hombres alcanzados por los proyectiles en distintos lugares del área que cubrió la escena.