Agentes del Negociado de la Policía intervinieron esta noche con una muchedumbre reunida en el estacionamiento del centro comercial The Outlets at Montehiedra en lo que aparentaba ser un evento para los amantes de “la fiebre” y clubes de carros.

La agente Colón del cuartel de Caimito, en San Juan, indicó a El Nuevo Día que personal de varios precintos tuvieron que allegarse al lugar antes de las 8:00 p.m. por la gran cantidad de autos que llenó el estacionamiento.

Videos y fotos compartidas por usuarios en las redes sociales, que describen que en el lugar había una “fiesta”, muestran que estaba a tope y sin cumplir con las medidas de distanciamiento necesarias por el COVID-19.

“Se llenó el mall de los clubs de carros desde temprano en la noche... Como a eso de las 8:30 a 9:00 escuché que ya estaban interviniendo con las personas y sacándolas. Eso ha pasado otras veces, pero no con tal magnitud”, sostuvo Colón.

Por su parte, Telemundo reportó que el personal del Departamento de Salud también acudió al lugar. El director de la División de Investigación de la agencia, Jesús Hernández, indicó a ese medio que trataban de identificar quién organizó la actividad “en total violación a la orden ejecutiva”. Señaló, además, que observaron a personas sin mascarilla y en incumplimiento con las medidas de distanciamiento, a la vez que destacó que ninguna organización había solicitado un permiso especial para la realización de dicha actividad multitudinaria.

El evento fue promocionado en las redes sociales por varios grupos aficionados a “la fiebre” como “The First Meet of the Year” (la primera reunión del año). La hora de convocatoria estaba pautada para las 5:30 p.m.

Promoción en las redes de un evento para aficionados a la fiebre. La Policía tuvo que intervenir por la aglomeración de personas.

Anoche, Salud también intervino con varios negocios del Viejo San Juan por incumplimiento a la orden ejecutiva. Un video compartido por el secretario designado de Salud, Carlos Mellado, mostraba a una gran cantidad de personas en las calles de La Perla.

“Esta es una de las razones por la cuales seguimos viendo un repunte en los contagios del coronavirus. Hoy @desaludpr junto a otras agencias visitaron negocios en San Juan para reforzar los protocolos de prevención. Todos tienen que poner de su parte”, señaló Mellado en esa publicación.