Agentes, adscritos al Distrito de Trujillo Alto investigaron una querella de destrucción y daños reportada ayer, miércoles, en la urbanización Jardines de Trujillo Alto, informó la Policía.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según la denuncia, un joven ocasionó daños en su residencia, luego que su mamá se negó a llevarlo al gimnasio tras interrumpirla mientras hacía una transmisión “en vivo” por la red social Facebook.

De acuerdo con la querellante, mientras se encontraba haciendo el “Facebook Live” su hijo la interrumpió y le dijo que lo llevara al gimnasio, a lo que ella le contestó que sí, que cuando terminara la transmisión lo llevaba.

Posteriormente, el joven comenzó intencionalmente a hacer ruidos para interrumpir a la querellante y cuando ella terminó le indicó que no lo iba a llevar porque no la respetó. Es en ese momento que el joven alegadamente rompió la puerta de cristal del closet de su cuarto.

Estos daños no fueron estimados por la perjudicada, y tras el incidente, la mujer alegó no tener interés en radicar cargos criminales contra su hijo, ya que este no trabaja ni tiene dinero para pagarle y que simplemente quería hacer constar los hechos.