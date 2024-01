El Negociado de la Policía, de momento, no cuenta con un móvil claro que explica la o las razones por las que Manuel Maldonado Marrero, de 38 años, asesinó a su pareja, Maraida Rivera Emerson, de 38 años y luego se privó de la vida en hechos que ocurrieron a las 11:30 p.m. del pasado jueves en el interior de un negocio ubicado en Toa Baja.

“Hasta el momento no tenemos nada que nos indique sobre un posible móvil. Especulamos que se trata de una situación de celos”, resaltó el inspector Robert Ramos, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, a El Nuevo Día.

Este fue el segundo feminicidio en lo que va de 2024.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:30 de la noche del jueves en el negocio Tu Ruta, localizado en la carretera PR-867, en el barrio Ingenio de Toa Baja. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre personas heridas de bala.

Al llegar al lugar, la Policía encontró, en el interior del negocio, los cuerpos de Rivera Emerson y de Maldonado Marrero. Ambos fallecieron tras recibir una herida de proyectil de bala en la cabeza.

Un vídeo capturado por las cámaras de seguridad del negocio muestra a Maldonado Marrero de pie y a Rivera Emerson sentada en una silla en la barra del negocio. Por razones que, de momento, se desconocen, el hombre de 38 años desenfundó un arma de fuego y le realizó un disparo a la cabeza a Rivera Emerson. El hombre luego dio varios pasos hacia la salida del negocio, se detuvo, alzó la pistola hasta su cabeza y se privó de la vida a poca distancia del presunto dueño del negocio.

Ninguna otra persona en el establecimiento resultó herida.

Se mudaron juntos dos semanas antes del incidente

Para el inspector Ramos, el móvil del asesinato permanece como un misterio, pues el agresor no poseía expediente criminal y en la relación de casi un año no se registró algún incidente de violencia doméstica. Familiares también indicaron a Telenoticias de Telemundo que nunca presenciaron discusiones o agresiones.

La investigación de la Policía sostiene que Rivera Emerson y Maldonado Marrero se habían mudado a una residencia dos semanas antes del incidente. La pareja no tenía hijos.

“Ellos llegan juntos, estaban bien, ya hemos entrevistado a todo el mundo y no hay nada. No hay récord, no hay antecedentes, no hay nada. Él tenía licencia para portar armas y era instalador de placas solares”, explicó el director del CIC de Bayamón.

“Lo que sí comentan varios familiares es que los dos era muy celosos el uno con el otro. Estamos investigando, inclusive, a ver qué canción era la que estaba cantando (Rivera Emerson), a ver si eso guarda alguna relación para determinar si el móvil fueron los celos”, añadió el oficial a la vez que indicó que tanto el dueño del local como sus empleados recuerdan que era una canción de salsa, aunque no recordaron el título o letra.

Ramos lamentó los hechos y aseguró que la Uniformada continuará investigando el caso.

“Es algo lamentable, de verdad. Aunque (el agresor) se privó de la vida, seguimos investigando para saber por qué pasa esta situación y que ayude con otros casos”, dijo.

El agente David Gómez, bajo la supervisión del sargento Julio Figueroa, ambos adscritos a la División de Homicidios del CIC de Bayamón, junto a la fiscal Daniela Mejías, continúan con la investigación.

Tanto la Policía como la Oficina de la Procuradora de la Mujer tienen herramientas para atender, confidencialmente, cualquier señalamiento o querella sobre un patrón de abuso, maltrato o situación por violencia de género. Si eres o conoces de una persona que atraviesa un patrón similar puedes comunicarte con la Policía al (787) 792-6734 o (787) 343-2020, así como con la Oficina de la Procuradora de la Mujer al (787) 722-2977.