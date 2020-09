Ante la falta de evidencia de que en Puerto Rico exista una banda de secuestradores que esté detrás de los casos de personas desaparecidas, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) exhortó hoy a los ciudadanos a ser juiciosos con la información no corroborada que comparten, especialmente en las redes sociales, para evitar la propagación de datos falsos.

“Durante los pasados días ha crecido la preocupación de la ciudadanía sobre incidentes de mujeres desaparecidas o situaciones que aparentan ser secuestros. El Negociado de la Policía no ha recibido información que apunte a que exista una organización criminal que opere en Puerto Rico con el fin de secuestrar personas", señaló Pedro Janer, secretario del DSP, en un comunicado.

El funcionario indicó que, según estadísticas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), la cantidad de investigaciones abiertas por personas desaparecidas es de 52 personas mayores de edad y 19 menores de edad.

“Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil a la hora de atender situaciones de personas desaparecidas o secuestradas, pues se pueden difundir datos e imágenes que ayuden a dar con el paradero de la víctima. De otra parte, en los recientes días ha circulado un listado de 21 mujeres que, según alegaciones, figuran en la lista de personas desaparecidas del Negociado de la Policía. Es meritorio aclarar que 12 de estas féminas fueron localizadas y se encuentran a salvo, cinco no han sido localizadas y hemos recibido información de que una se encuentra en Estados Unidos aunque al momento no se ha identificado el lugar. De los restantes tres casos no consta que haya querella en ningún cuartel de la Policía”, apuntó, por su parte, el comisionado de la Policía, Henry Escalera.

Hasta el 31 de agosto de este año, la Policía había registrado 314 personas adultas -hombres y mujeres- desaparecidas, de las cuales 268 ya fueron localizadas por las autoridades, según datos provistos a este medio. De ese total, 118 eran mujeres adultas, de las cuales 18 permanecían desaparecidas, 10 de estas menores de edad.

En entrevista con El Nuevo Día el miércoles, el teniente coronel Rolando Trinidad, comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales, insistió en que los secuestros en la isla son “mínimos”, con un total de 149 entre el 1995 y el 2020, de los cuales 124 fueron esclarecidos. Sostuvo que la “inmensa mayoría” de los adultos que son reportados desaparecidos decidieron, por cuenta propia, abandonar sus hogares sin dejar rastro “por diferentes razones”.

Trinidad indicó que la SAIC utilizará su página web en Facebook para difundir las imágenes de personas desaparecidas que hayan sido autorizadas por las familias.

Con información de los periodistas José Orlando Delgado Rivera y Javier Colón Dávila.