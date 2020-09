La División de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias del Negociado de la Policía ha recuperado, hasta hoy, viernes, $384,982 producto de personas que han intentado cobrar, mediante falsificación y traspaso ilegal de documentos, cheques expedidos por el Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés).

El comandante Wilson Lebrón, miembro de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales de la Uniformada, indicó a El Nuevo Día que, desde julio hasta hoy, 4 de septiembre, agentes han intervenido con 63 personas en múltiples municipios de la isla, incluyendo San Juan, Bayamón, Caguas y Carolina.

“Nosotros estamos presentando nuestros casos y fiscalía va evaluando para determinar en qué casos radicar (cargos). Estos casos se han reportado por toda la isla”, resaltó Lebrón.

El oficial sostuvo que durante el día de hoy agentes de la Policía intervinieron con cinco personas y que, al momento, reciben entre dos a cuatro casos diarios.

“Hemos visto una tendencia constante de casos. Aunque hoy se intervino con más personas (cinco), a diario tenemos de dos a cuatro casos”, señaló el oficial.

Lebrón explicó que trabajan con casos de cheques expedidos, quizás, antes del descubrimiento de vulnerabilidades en el sistema de solicitud electrónico del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que la Oficina del Inspector General (OIG) reveló el 24 de julio.

La agencia detectó un esquema de fraude, tanto al Programa de Seguro por Desempleo y del PUA, en el que una persona recibió hasta $30,000 en fondos tras someter solicitudes mediante la plataforma electrónica del DTRH con números de Seguro Social distintos, pero bajo el mismo nombre y dirección.

La persona recibió múltiples desembolsos en un periodo de 45 días. La OIG refirió sus hallazgos a las agencias federales pertinentes.

“Las mejoras al sistema fueron recientes. Estamos trabajando casos, tal vez, anteriores a eso (las mejores al sistema) todavía. Quizás podríamos ver una reducción en el número de casos nuevos desde la semana entrante, si es que fueron efectivos los cambios de seguridad que se están implementando (en el sistema de solicitud del PUA)”, añadió Lebrón.

El oficial, de paso, exhortó a la ciudadanía a desistir de llevar a cabo este tipo de fraude, el cual conlleva penas de cárcel y multas sustanciales.

“Las personas pueden creer que esto es una manera fácil de recibir dinero, pero quizás no entienden que esto es un delito que no prescribe, que conlleva una pena de entre seis a ocho años en prisión y sin derecho a probatoria. Es un delito que es fácil de esclarecer por toda la evidencia que genera el proceso (de solicitar y cambiar los cheques). El porcentaje de esclarecimiento es bien alto, así que orientamos a la ciudadanía a desistir de estas prácticas. Y si entienden que recibieron dinero que no les corresponde, deben comunicarse con el Departamento del Trabajo para entregar el dinero antes de que nosotros lleguemos y ya sea demasiado tarde”, subrayó Lebrón.