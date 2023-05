La Policía afirmó este miércoles que, para la pesquisa del doble asesinato de turistas peruanos, contará de momento sólo con las grabaciones de cámaras de seguridad aledañas a Emo-Y Bar and Lounge, debido a que, presuntamente, los dueños de dicha discoteca “desaparecieron” el pietaje del interior del negocio tras el crimen reportado en la madrugada del pasado sábado, a las afueras del negocio.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Edwin Figueroa Maldonado, aseguró, no obstante, que la investigación “está bien encaminada” y que siguen tras la pista del o los asesinos de Franco Medina Angulo, de 29 años, y Sergio Palomino Ruiz, de 28.

“Ellos (los dueños del local) no fueron cooperadores. El DVR (Digital Video Recorder, dispositivo que recoge y almacena el pietaje de las cámaras de seguridad) lo desaparecieron. (Las grabaciones) no estaban allí. Estaban los cables arrancados y todo”, afirmó el inspector en entrevista telefónica.

Cuestionado sobre cómo procederá la Uniformada tras teorizar que se alteró dicho equipo, respondió que “nada, porque eso es un equipo privado del negocio”.

“Ellos alegan que no funcionan y que lleva tiempo que no estaba allí...es bien difícil de probar si fue así o no. Pero ellos no han sido cooperadores”, reiteró sobre los propietarios del local, multado en múltiples ocasiones por el Municipio de San Juan por no operar con los servicios requeridos por el ayuntamiento.

Fachada del negocio Emo-Y Bar and Lounge. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los predios de Emo-Y Bar and Lounge fueron el epicentro de un altercado en el que, presuntamente, Mariangelys Mclat Claudio, una mujer de 31 años que ya se encuentra sumariada en la cárcel, disparó un arma de fuego y provocó que otras personas respondieran con más disparos.

En medio del fuego cruzado, según las autoridades, Medina Angulo y Palomino Ruiz, que eran estudiantes de la Universidad de Nueva York (NYU, en inglés), resultaron heridos por los proyectiles de bala y perdieron la vida en el acto.

Los turistas no tenían vínculo alguno con el altercado y menos con el intercambio de disparos, validó la Policía.

“Como ya se radicó la Ley de Armas (imputación de cargos contra Mclat Claudio), ahora nos estamos enfocando en el asesinato. Estamos verificando los videos, que son muchos los que tenemos, y haciendo entrevistas”, subrayó Figueroa Maldonado. “Tenemos otras grabaciones que las estamos evaluando y la investigación, te puedo decir, que está bien encaminada”.

“¿El cerco para dar con el o los asesinos de los turistas se ha reducido tras la radicación de ayer?”, cuestionó este periódico, a lo que el inspector contestó: “Poco a poco vamos armando el rompecabezas”.

Asimismo, enfatizó en que los bouncers (guardias de seguridad) de la discoteca volverán a ser entrevistados en aras de corroborar si tuvieron participación alguna en el intercambio de disparos.

El funcionario indicó ayer a este diario que uno de los tres bouncers tiene licencia de armas.

Medina Angulo y Palomino Ruiz eran parte de un grupo de estudiantes extranjeros que llegó a Puerto Rico para pasar todo el fin de semana por motivo de la celebración de un cumpleaños. Las autoridades confirmaron que en el grupo había un estudiante de Grecia, uno de Colombia y uno de El Salvador.