El director de la División de Crímenes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), Rolando Trinidad, afirmó que “en cualquier momento" se podrían radicar cargos contra “una o varias personas” por el secuestro y asesinato de Rosimar Rodríguez Gómez.

En entrevista con El Nuevo Día, el teniente indicó que el Negociado de la Policía de Puerto Rico ya entregó toda la evidencia de este caso al Departamento de Justicia por lo que aguardan por el Ministerio Público para la radicación de cargos.

“Este caso está adelantado. Estamos esperando a que el Departamento de Justicia determine cuándo va a presentar los cargos correspondientes. Y si te estoy diciendo que (el caso) está para radicarse, es que tenemos sospechosos”, sostuvo Trinidad vía telefónica.

Rodríguez Gómez, de 20 años, fue secuestrada de frente a su casa en el barrio Sabana Seca de Toa Baja el 17 de septiembre y una semana después se encontró su cuerpo sin vida en un pastizal en Dorado.

PUBLICIDAD

Este crimen causó consternación en el país y llevó a diversos grupos de ciudadanos y organizaciones a realizar vigilias y una marcha reclamando un estado de emergencia por la violencia contra las mujeres en el país, que ya le ha costado la vida a más de 30 mujeres.

“Nosotros sometimos al Departamento de Justicia todos los hallazgos investigativos. De hecho, estuvo con nosotros y tengo que reconocer la labor de las fiscales Gretchen Pérez y Jessica Correa, que han estado trabajando mano a mano con el personal de Homicidios de Bayamón y estamos en espera de que ellos (Justicia) determinen qué (cargos) le van a radicar a las personas, si se va a acusar una persona o dos personas, o más personas, dependiendo de la prueba que se haya obtenido y cuándo se va a hacer. Entendemos que la radicación está cerca y ya está en proceso”, acotó el teniente.

Fuentes de El Nuevo Día aseguraron que, desde lo que tiene que ver con la investigación policíaca, el caso está esclarecido y que la radicación de cargos se podría producir tan pronto como la semana próxima.

“Nosotros discutimos los hallazgos con Justicia. Al fin y al cabo, ellos son quienes determinan si tenemos un juicio o no para prevalecer, en este caso, por unanimidad. Pero entendemos que sí, tenemos evidencia suficiente para iniciar un proceso en estos hechos. Esa es nuestra percepción y es la que hemos estado compartiendo con el Departamento de Justicia, que no ha dicho lo contrario”, manifestó Trinidad.

PUBLICIDAD

El Nuevo Día le solicitó una entrevista al Departamento de Justicia, pero la jefa de fiscales, Arlene Gardón Rivera, respondió que por el momento no emitirán declaraciones para no afectar el caso.

“El Ministerio Público continúa trabajando en coordinación con el Negociado de la Policía de Puerto Rico en el caso de Rosimar Rodríguez. No se escatiman recursos y esfuerzos para obtener y recopilar la información que permita, oportunamente, esclarecer este caso y llevar a los responsables ante la justicia. Debido a la complejidad del caso, no estaremos haciendo mayores declaraciones para no afectar el curso de la investigación”, indicó Gardón Rivera en declaraciones escritas.

Ciencias Forenses completa el análisis del cadáver y el carro

Por su parte, la directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, aseguró que su agencia también entregó a Justicia todo el análisis pericial que realizaron tanto del cuerpo de Rodríguez Gómez, como del auto donde se presume fue montada la joven cuando fue secuestrada.

“El caso de Rosimar se sometió. El vehículo fue analizado. Se sometió la certificación de muerte. Se hizo la autopsia. Se entregó el cadáver a la familia al otro día y nuestra agencia fue diligente en entregar todo lo que necesitan tanto los agentes como los fiscales para que continúen su investigación”, detalló Conte Miller en entrevista con El Nuevo Día.

Aunque no brindó detalles, la doctora dijo que la autopsia al cuerpo de Rosimar validó que su muerte fue un asesinato.

“No es una muerte natural ni accidental. Se cataloga como homicidio, pero no es equivalente al término jurídico ‘homicidio’. En patología forense homicidio quiere decir muerte a manos de otro o de otros”, explicó la patóloga.

PUBLICIDAD

Cuestionada sobre si el asesinato se ejecutó con un objeto punzante o un arma de fuego, Conte Miller respondió que no estaba “en posición de hacer público ese dato”.

La investigación de la desaparición y posterior asesinato de Rosimar no estuvo solo a cargo de la Policía y el ICF, sino que también contó con la colaboración del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) para apoyar en el proceso de entrevistas y búsqueda de evidencia para completar la pesquisa.

Entre la evidencia que sometió la Policía al Ministerio Público está los informes de más de 12 personas entrevistadas por estos hechos, confidencias que han recibido del caso, el informe de autopsia del cadáver por parte del Instituto de Ciencias Forenses y el informe de Forenses acerca del Suzuki SX4, la guagua donde se presume que secuestraron a la joven.

“Es importante que la ciudadanía coopere y sepa que cuando tenga información de que algo puede pasar, o está pasando, de casos de violencia doméstica o de cualquier índole que quizás lo hablan en confianza entre amistades, canalicen esa información. Si callamos somos parte del problema”, exhortó Trinidad, al tiempo en que recalcó que si alguna otra persona tiene información acerca del asesinato de Rosimar puede llamar de manera confidencial al (787) 343-2020.

El asesinato de Rosimar Rodríguez Gómez es uno de los 32 asesinatos de mujeres que se han reportado en lo que va de año. De hecho, la joven de 20 años fue una de cinco mujeres asesinadas durante el pasado mes de septiembre.