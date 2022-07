La organización Kilómetro 0 denunció, el jueves, que uno de los policías que participó de la intervención con un ciudadano que supuestamente se negó a entregarle sus documentos personales a los oficiales es un sargento con un historial que “levanta gran preocupación”. La Policía, por su parte, no solo ha rechazado el uso indebido de la fuerza durante esa intervención en Aguadilla, sino que negó las imputaciones contra el sargento Gabriel Acevedo Pérez.

Según la organización de derechos humanos, Acevedo Pérez, uno de los agentes que participó de la intervención con Roberto Capella Casellas, de 63 años, mató de un disparo a Will Joel López Rodríguez, de 38 años, mientras se encontraba paseando en motora junto a su esposa, hijo y nuera, en hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2021.

López Rodríguez no portaba armas al momento de la intervención policial, dijo Kilómetro 0. “Toda instancia en que integrantes de la Policía ejercen conducta criminal, tiene que ser investigada por un ente independiente y especializado en delitos de agentes del orden público. En estos casos, el Estado tiene que presentar cargos y procesar a los oficiales que violentan derechos y abusan de la fuerza”, sostuvo Mari Mari Narvaez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.

De acuerdo con el informe preliminar difundido por la Uniformada, en ese momento, Acevedo Pérez intervino con dos motociclistas en el kilómetro 117 de la carretera PR-2 por infracciones a la Ley de Tránsito. Sin embargo, en medio de la intervención, los ocupantes de las motoras agredieron al sargento. Acto seguido, el oficial realizó un disparo contra López Rodríguez, provocándole una herida en el pecho.

Ayer, en expresiones escritas, el Negociado de la Policía sostuvo que durante el incidente del 19 de noviembre de 2021, Acevedo Pérez repelió una agresión con su arma de fuego, tras tener que defenderse de varios ocupantes de motoras. “El oficial desenfundó su arma de reglamento y realizó un disparo contra uno de los motoristas en defensa propia”, señaló la dependencia.

“Tras el incidente, el sargento Gabriel Acevedo recibió una herida abierta en el pómulo derecho de su rostro y fue intervenido por médicos del hospital San Francisco de Aguadilla, donde recibió 13 puntos de sutura para cerrar la laceración. Debido a esta agresión, este quedó con daños permanentes en uno de sus ojos”, alegó la Uniformada.

El 25 de noviembre de 2021, el juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa para arresto por cargos de agresión grave, amenaza a un oficial del orden público, obstrucción a la justicia y posesión de sustancias controladas, por golpear al sargento.

“Acusar a un policía de un asesinato en una intervención, que pudo costarle la vida, obviando información y elementos importantes, es faltarle a la verdad, lo que va en contra del interés público”, agregó la Policía.

De otro lado, Acevedo Pérez, agregó Kilómetro 0, fue además uno de tres policías que -el 8 de diciembre de 2015- intervino con Jeremías José Fret Maldonado, un joven, también desarmado, que atravesaba una crisis de salud mental en su hogar en Dorado. Se alega que Acevedo Pérez, junto a otro compañero, le aplicaron descargas del dispositivo de control táser, provocando su muerte.

“Las acciones violentas o excesivas de los agentes no tienen consecuencias porque no existen mecanismos serios, confiables y mucho menos independientes de supervisión ni rendición de cuentas. Esto no hace sino alimentar esa violencia y abuso de poder, así como la cultura de absoluta impunidad dentro de la Uniformada”, sostuvo Narváez.

El lunes en la noche trascendió un vídeo en las redes sociales que muestra el momento en que agentes intervienen con Capellas Casellas por supuestamente manejar sobre el límite de velocidad permitido por ley y como la situación va escalando hasta el momento que agarran al conductor y lo remueven del vehículo para trasladarlo hasta una patrulla, donde lo lanzan sobre el bonete para arrestarlo.

En las imágenes se observa, además, cuando un oficial agarra al conductor por su camisa para removerlo del bonete de la patrulla, provocando que este cayera al suelo. La Policía alegó, en declaraciones escritas, que el hombre “resbaló y cayó al suelo, provocando que fuera necesario utilizar el dispositivo electrónico para controlarlo”.