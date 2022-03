A días del que hubiese sido su cumpleaños número 21 y a casi dos meses de que un conductor le ocasionara la muerte el pasado 5 de enero al atropellarla e irse a la fuga en San Juan, la madre de Natalia Ayala Rivera publicó un video en su cuenta de Facebook, donde agradece el apoyo que ha recibido ante la pérdida de su hija y también le pide al sospechoso que se arrepienta y diga la verdad.

“Ella es muy especial y lo será siempre”, dijo Jennifer Rivera en su publicación en redes sociales. “Nunca la olvidaré. Siempre va a estar en mi corazón y en mi mente como madre. Siempre le hablo, siempre la visito. Ninguna madre quisiera ver a su hijo en un cementerio. Esta misma semana ella cumple sus 21 años. Los 21 años que anhelaba para tener su carro, tenía muchas ilusiones que fueron arrebatadas y de la peor manera. Le quiero dar mi sentir como madre, es desgarrador, no se lo deseo a ninguna madre. Es un dolor que no se va, siempre está latente”.

La progenitora de Natalia mencionó que la última que habló con su hija quedaron en verse, pero eso no pasó.

“Ahora en su cumpleaños tengo que verla en un cementerio, que no es nada fácil para mí ni para su familia. Quiero dejarle saber a esa persona que nos arrebató a Natalia, por favor, ponte en mi lugar, no quisieras perder una hermana, a un padre o alguien de tu familia, aunque el dolor es diferente y lo llevaré toda mi vida, arrepiéntete, di todo, di la verdad. Tú sí puedes haber celebrado tu cumpleaños, yo no, yo voy a celebrarlo en corazón y pensamiento, pero con lágrimas, iré a ver a mi hija en un cementerio, ponte en mi lugar”, sostuvo en el emotivo video.

Rivera se refiere a Carlos Julián Maldonado Dávila, quien la noche de los hechos llegó hasta el cuartel municipal de Barceloneta cuando supo que oficiales de la Policía lo esperaban en su hogar en este municipio. Al sospechoso se le ocupó una guagua BMW color azul con la que supuestamente habría atropellado a Ayala Rivera la madrugada del 5 de enero en la calle Calaf, salida hacia el expreso PR-22, en San Juan. En ese momento, Maldonado Dávila invocó su derecho a guardar silencio y solicitar un abogado.

Ayala Rivera fue atropellada mientras estaba detenida cambiando una goma. Con ella se encontraba un joven que se detuvo a ayudarla, cuando ambos fueron arrollados por el conductor que se dio a la fuga. La joven fue trasladada a Centro Médico donde certificaron su muerte. El hombre que se detuvo a ayudarle no sufrió daños físicos mayores.

Entre la evidencia recopilada por la Uniformada como parte de la investigación se encuentran grabaciones de vídeos que muestran la ruta que siguió el conductor responsable del accidente hasta llegar a Barceloneta y piezas recuperadas en la escena, incluido un retrovisor del carro que impactó fatalmente a la joven que era una conocida atleta de taekwondo.

El capitán Luis Díaz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, trabaja en la investigación junto al fiscal Ángel García Rodríguez. Para el 20 de enero, ambos indicaron que la investigación estaba muy adelantada.

Sin embargo, más de un mes después, Díaz desconoce cuándo radicarán el caso.

“Yo por lo menos no sé el estatus ni qué está pasando, estamos esperando que termine la fiscalía. Cuando yo sepa se lo hago saber a los medios. Por lo menos nosotros, lo que tenemos es lo que se investigó hasta el momento”, informó el capitán, quien agregó que no hay nada adicional desde la información que se proveyó a los medios el pasado 20 de enero.

Por su parte, la oficial de prensa del Departamento de Justicia, Damarisse Martínez, volvió a recalcar que el caso está adelantado, pero no pudo contestar cuándo se radicará.

“No se van a dar detalles porque el caso está en investigación, pero está sumamente adelantado”, puntualizó Martínez.