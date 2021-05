La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Mariana Nogales Molinelli alegó esta tarde que no aparece el fiscal que se supone radique cargos contra un hombre que figura como sospechoso de asesinar a Nilda Álvarez Lugo el pasado 13 de noviembre de 2020 en su apartamento en el condominio Balseiro Elderly Housing en Río Piedras.

La legisladora publicó un mensaje en su página de Facebook en el que solicita ayuda para encontrar al fiscal Ángel L. García Rodríguez, quien, supuestamente, tiene que radicar el caso antes de 36 horas o, de lo contrario, la Policía deberá liberar al sospechoso.

“Se busca fiscal Ángel L. García Rodríguez para que radique el caso contra el sospechoso de haber asesinado a Nilda Álvarez Lugo. Si se pasan las 36 horas tienen que soltar al sospechoso, quien está bajo custodia de la Policía y, entonces, el culpable será el fiscal. Tan rápido que aparece en los casos de manifestantes, pero en este coqui”, manifestó Nogales Molinelli en la publicación.

PUBLICIDAD

El Nuevo Día se comunicó en dos ocasiones con la portavoz de prensa del Departamento de Justicia, pero no se obtuvo respuesta.

Se busca FISCAL ÁNGEL L. GARCÍA RODRÍGUEZ para que radique el caso contra el sospechoso de haber asesinado a Nilda... Posted by Mariana Nogales Molinelli 2020 on Saturday, May 29, 2021

En efecto, la Uniformada detuvo el pasado jueves a un hombre para entrevistarlo con relación al asesinato de Álvarez Lugo.

El coronel Pedro Sánchez, portavoz de prensa de la Uniformada, indicó en ese momento que el hombre sería entrevistado por parte de agentes del CIC de San Juan “para corroborar información relacionada al asesinato de Nilva Álvarez”.

No obstante, no se informó la identidad del individuo ni tampoco si figura o no como sospechoso del crimen.

La mujer de 64 años, que vivía en un apartamento del décimo piso del condominio, escribió en su cuenta de Facebook a las 12:12 de la tarde del 13 de noviembre que había preparado un salmón y que se lo iba a comer. Esa fue la última comunicación de Álvarez Lugo, según relató José Fortuño Candelas, compañero de la víctima, en una entrevista con El Nuevo Día publicada el 13 de enero.

Álvarez Lugo, egresada de la Escuela de Comunicación Pública del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), vivió muchos años en Estados Unidos, donde se casó y tuvo su hijo. Tras divorciarse, regresó a Puerto Rico, se mudó a Río Piedras a principios de 2017 y comenzó a colaborar en iniciativas comunitarias relacionadas al arte. Era voluntaria del Museo de Arte Contemporáneo y estaba a cargo de la galería que ubica en la Plaza del Mercado de Río Piedras.

“La Policía hizo su trabajo y luego de una reunión de dos horas en el Cuartel General me consta. ¿Hará su trabajo el Departamento de Justicia y ese fiscal?”, cuestionó la representante.