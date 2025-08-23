Opinión
23 de agosto de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más de 24 horas después: culminan trabajos de extinción en planta de reciclaje en Gurabo

Bomberos laboran en la remoción de los escombros en la recicladora afectada

23 de agosto de 2025 - 9:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un incendio de grandes proporciones se desató en la planta de reciclaje IFCO Reciclyng en Gurabo.En entrevista radial (WKAQ - 580 AM), el jefe de Bomberos, el comisionado Josué Piñeiro Torres, sostuvo que el fuego fue reportado a las 6:43 a.m. Un conductor compartió a El Nuevo Día un vídeo de la magnitud del siniestro.
1 / 20 | Más de 24 horas después: culminan trabajos de extinción en planta de reciclaje en Gurabo. Un incendio de grandes proporciones se desató en la planta de reciclaje IFCO Reciclyng en Gurabo. - Carlos Rivera Giusti/Staff
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Tras más de 24 horas de arduas labores, bomberos estatales y municipales finalmente extinguieron por completo el incendio que consumió una planta de reciclaje en Gurabo.

RELACIONADAS

Así lo confirmó a El Nuevo Día la portavoz de prensa del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario.

“Ya dio inicio la investigación por parte del fire marshal. Estuvo en la escena y la pesquisa continuará en los próximos días”, informó.

Las autoridades aún desconocen las razones detrás del siniestro que afectó a la planta de reciclaje IFCO Recycling, en la colindancia de Caguas y Gurabo. Personal de la Oficina de Explosivos de la Policía colabora en la pesquisa.

En horas de la mañana, los bomberos continuaban trabajando en la etapa de enfriamiento y en la extinción de algunos focos que permanecían activos.

Bomberos intentan extinguir voraz incendio en planta de reciclaje en Gurabo

Bomberos intentan extinguir voraz incendio en planta de reciclaje en Gurabo

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía tomar las medidas de seguridad necesarias debido a la cantidad de humo en el lugar.

La carretera 189, a la altura del centro de llamadas Atento, también continuaba cerrada como parte de las medidas de seguridad adoptadas para atender el incidente. Sin embargo, fue reabierta durante la tarde.

Un carril de la PR-30, que permanecía cerrado por la presencia de equipo y camiones cisterna, también ya fue reabierto al tránsito.

Fue a eso de las 6:43 a.m. del viernes cuando personal de Bomberos fue alertado sobre el incendio.

En entrevista radial (WKAQ - 580 AM), el comisionado de Bomberos, Josué Piñeiro Torres, sostuvo ayer, viernes, que se trataba de una recicladora de metales y de vehículos chatarra, por lo que anticipó que la extinción del incendio tardaría “bastante”.

A las 11:00 a.m., el comisionado aseguró que el siniestro fue contenido. Sin embargo, en horas de la noche, los bomberos aún batallaban contra las llamas para extinguirlo.

Desde la calle: así luce el impresionante fuego en planta de reciclaje en Gurabo

Desde la calle: así luce el impresionante fuego en planta de reciclaje en Gurabo

Un conductor compartió a El Nuevo Día el vídeo del fuego. Al momento, no se han reportado heridos.

Ante la inmensa cantidad de humo asociada al fuego, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar las medidas de seguridad necesarias.

Una de las instituciones que se acogió a esa recomendación fue el recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez, que ubica cerca de la recicladora.

La administración de la universidad indicó que las clases serían impartidas de forma remota. Este sábado, también serán ofrecidas a distancia.

Bomberos municipales de Trujillo Alto, Cidra, Juncos, Las Piedras y Gurabo, San Juan han trabajado en las labores de extinción junto con otras unidades.

Personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergecias (OMME) de los respectivos pueblos, así como Emergencias Médicas, también han ofrecido apoyo.

Breaking News Bomberos de Puerto Rico Policía de Puerto Rico Gurabo Incendios
Andrea Guemárez Soto
