Más de 24 horas después: culminan trabajos de extinción en planta de reciclaje en Gurabo. Un incendio de grandes proporciones se desató en la planta de reciclaje IFCO Reciclyng en Gurabo.

Tras más de 24 horas de arduas labores, bomberos estatales y municipales finalmente extinguieron por completo el incendio que consumió una planta de reciclaje en Gurabo.

Así lo confirmó a El Nuevo Día la portavoz de prensa del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario.

“Ya dio inicio la investigación por parte del fire marshal. Estuvo en la escena y la pesquisa continuará en los próximos días”, informó.

Las autoridades aún desconocen las razones detrás del siniestro que afectó a la planta de reciclaje IFCO Recycling, en la colindancia de Caguas y Gurabo. Personal de la Oficina de Explosivos de la Policía colabora en la pesquisa.

En horas de la mañana, los bomberos continuaban trabajando en la etapa de enfriamiento y en la extinción de algunos focos que permanecían activos.

La carretera 189, a la altura del centro de llamadas Atento, también continuaba cerrada como parte de las medidas de seguridad adoptadas para atender el incidente. Sin embargo, fue reabierta durante la tarde.

Un carril de la PR-30, que permanecía cerrado por la presencia de equipo y camiones cisterna, también ya fue reabierto al tránsito.

Fue a eso de las 6:43 a.m. del viernes cuando personal de Bomberos fue alertado sobre el incendio.

En entrevista radial (WKAQ - 580 AM), el comisionado de Bomberos, Josué Piñeiro Torres, sostuvo ayer, viernes, que se trataba de una recicladora de metales y de vehículos chatarra, por lo que anticipó que la extinción del incendio tardaría “bastante”.

A las 11:00 a.m., el comisionado aseguró que el siniestro fue contenido. Sin embargo, en horas de la noche, los bomberos aún batallaban contra las llamas para extinguirlo.

Ante la inmensa cantidad de humo asociada al fuego, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar las medidas de seguridad necesarias.

Una de las instituciones que se acogió a esa recomendación fue el recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez, que ubica cerca de la recicladora.

La administración de la universidad indicó que las clases serían impartidas de forma remota. Este sábado, también serán ofrecidas a distancia.

Bomberos municipales de Trujillo Alto, Cidra, Juncos, Las Piedras y Gurabo, San Juan han trabajado en las labores de extinción junto con otras unidades.